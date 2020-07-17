enrutat
Главная / К 100-летию ТАССР жители Татарстана получат подарки
К 100-летию ТАССР жители Татарстана получат подарки

К 100-летию ТАССР жители Татарстана получат подарки

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 17.07.2020 0 16

Власти Татарстана готовятся к проведению очных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования ТАССР. Планы подтвердила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. С ее слов, о конкретных датах проведения говорить еще рано, решения будут приниматься на основании санитарно-эпидемиологической ситуации. Как отмечает Галимова, наивысшим приоритетом для президента остается здоровье жителей.

— Мы планируем какие-то торжественные мероприятия по этому случаю, но говорить о том, что что-то будет пока преждевременно, — сказала она.

В честь столетия казанцы получат подарки — Большое казанское кольцо, завершенную набережную озера Кабан, а также здание национальной библиотеки. В районах запланировано открытие социально-значимых объектов, парков и скверов.

— Праздник изначально предполагался не в плане торжественных мероприятий, а открытии большого количества объектов, — уточнила Галимова.

kazanfirst.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.