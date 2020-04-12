К 195-летию великого земляка: «Мы должны гордиться, что Каюм Насыри родом из наших мест»

2020 год – год 195-летия выдающегося учёного-этнографа, писателя и нашего земляка Каюма Насыри. Родился в феврале 1825 года в деревне Малые Ширданы тогда Свияжского уезда Казанской губернии, а ныне Зеленодольского района Республики Татарстан.

Каюм Насыри, родившийся в семье богослова и мастера каллиграфии Габденасыра бин Хусейна, в течение более чем полувековой научной деятельности издал около 40 трудов по литературе, фольклору, филологии, педагогике, математике, истории, географии и даже астрономии. Он был не только учёным, но и истинным патриотом, горячо любил родину и многое сделал для развития своего народа.

Будучи писателем-демократом Каюм Насыри всю жизнь отдал делу распространения среди татарского населения знаний и культуры. Постоянно ратовал за сближение татар с русскими революционерами, боролся за изучение ими русского языка. Его имя сегодня известно каждому, кто хотя бы немного знаком с культурой татарского народа.

Память о просветителе не только не померкла за последние десятилетия, но была увековечена в названиях улиц, мемориальных местах и музеях, в массовом издании и широкой пропаганде его трудов.

На его малой Родине, в Зеленодольском районе, чтут память великого земляка. Так, в селе Большие Ачасыры с середины 1990-х годов действует музей имени Каюма Насыри.

История создания архитектурно-этнографического комплекса довольно интересна. Как нам рассказал глава Большеачасырского сельского поселения Марат ГАТИЯТУЛЛИН, дом, в котором ныне расположен музей, когда-то стоял в деревне Малые Ширданы, и в нём действительно не раз бывал Каюм Насыри. В послевоенные годы прошлого века житель Больших Ачасыр Габдельгани Зарипов купил этот дом, разобрал по брёвнышку и перенёс в родное село. Он знал, что в доме когда-то останавливался великий татарский просветитель и даже сохранил предметы мебели, сделанные его руками. Умирая, Габдельгани Зарипов завещал в своём доме открыть музей.

В самом конце существования Советского Союза, в 1991-м, местный колхоз выкупил частное владение Зарипова в собственность, а через шесть лет, в 1997 году, в доме был открыт музей, названный именем Каюма Насыри.

Ныне архитектурно-этнографический комплекс представляет собой усадьбу татарского крестьянина конца XIX-го – начала ХХ века. В его состав входят творческая мастерская учёного, дом крестьянина, «клеть жениха», хлев, сараи, баня. В экспозиции имеются кожаный диван, канапе и деревянный стол-шкаф, по преданию сделанные руками Каюма Насыри.

Кроме того, есть полный русско-татарский словарь, составленный просветителем, с его личной печатью. Можно рассмотреть и генеалогическое древо Каюма Насыри, а также родословные имамов Больших Ачасыр, описанные в трудах Насыри. Интересны настенные часы конца XIX века, принадлежавшие местному мулле, отец которого передал Каюму данные по родословным.

Отрадно, что музей посещаем туристами, приезжают не только из регионов России, но даже из-за рубежа. «Наш земляк был великим человеком, у русских –Ломоносов, у татар – Каюм Насыри», – с гордостью говорит заведующая архитектурно-этнографическим музеем Разина Гатиатуллина.

К сожалению, в Зеленодольске так и не поставили памятник великому просветителю. Во дворе гимназии №10, расположенной на ул.К.Насыри, в 2015 году даже был заложен камень на месте будущего памятника. Но, пока, замысел не реализован.

zpravda.ru