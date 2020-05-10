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К Ифтару жителям Ульяновской области вручено более трех тысяч продуктовых наборов

К Ифтару жителям Ульяновской области вручено более трех тысяч продуктовых наборов

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 10.05.2020 0

В преддверии областного Ифтара в Ульяновской области прошла благотворительная акция, организованная совместно с региональным и центральным духовными управлениями мусульман, — более трех тысяч жителей региона получили праздничные продуктовые корзины. К проекту традиционного подключились председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов и представители бизнес-сообщества региона, а также органы социальной защиты, благотворительные организации, активисты и неравнодушные люди.

— Уважаемые земляки, сегодня великий день для правоверных мусульман. Проходит месяц Рамадан и мы держим пост. Совсем недавно завершился пост у православных граждан. Мы поддерживаем решение руководства нашей страны и Ульяновской области о введении режима самоизоляции и строго его соблюдаем. Вместе с руководством региона было принято решение провести областной Ифтар в режиме онлайн. Сегодня вместе с нами городские имамы и представители диаспор, на видеоконференции — имамы мечетей в районах региона. Очень важно, что в такое непростое время мы помогаем друг другу, объединяются все национальности и конфессии. Более трех тысяч продуктовых наборов роздано мусульманам к областному Ифтару и наша благотворительная акция продолжится, – отметил муфтий Ильдар хаджи Сафиуллин.

misanec.ru

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