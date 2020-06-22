Кабмин Татарстана одобрил установку мемориальной доски в честь 100-летия ТАССР на изомузей

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление кабмина РТ об установке мемориальной доски на доме №64 по улице Карла Маркса. Она будет посвящена передаче власти Временному ревкому ТАССР.

Согласно документу, текст на табличке будет выглядеть следующим образом:

«В этом здании в Первом доме Советов, в июне 1920 г. Казанский губернский исполком передал властные полномочия Временному Революционному комитету Автономной Татарской Социалистической Советской Республики и были сформированы ее первые органы власти. Мемориальная доска установлена в год 100-летия ТАССР».

Он будет представлен на русском и татарском языках.



realnoevremya.ru