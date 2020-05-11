Как изменится режим самоизоляции в Татарстане: инфографика оперштаба

В Татарстане с 12 мая вступают в силу изменения в постановление кабмина РТ о мерах по борьбе с коронавирусом. Инфографику с изменениями опубликовал оперштаб.

Так, с завтрашнего дня отменяется система СМС-пропусков для выхода из дома. Больше не нужны будут и справки от работодателей.

При этом обязательным становится ношение масок на улице, в общественном транспорте, такси, магазинах и объектах оказания услуг. Также в магазинах, общественном транспорте и такси необходимо будет носить перчатки. Инфографику можно посмотреть в Instagram странице stopcovid19.tatarstan.



С 12 мая возобновляют работу небольшие магазины одежды, обуви, бытовой техники и другие площадью до 400 кв. м, автосалоны и автомастерские, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские.

Запрещается находиться на детских, игровых и спортивных площадках, в том числе во дворах многоквартирных домов.



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