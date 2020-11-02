Как питаться вкусно и правильно, расскажут на первом осеннем фуд-фестивале Казани

В Казани пройдет первый осенний фуд-фестиваль, который будет посвящен здоровому питанию с национальным колоритом. Об этом ИА «Татар-ифнорм» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«7–8 ноября на территории Старо-Татарской слободы Казани пройдет первый фестиваль локальных продуктов и национальной кухни “АШ FEST“. Цель фестиваля – презентация и популяризация местных продуктов, выращенных или произведенных на территории Республики Татарстан, а также пропаганда осознанного потребления, здорового питания и здорового образа жизни», – отметили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану и Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и РТ организуют совместное мероприятие, посвященное здоровому питанию. Фестиваль пройдет по национальному проекту «Демография».

«Одним из первых крупных проектов по популяризации здорового питания в рамках реализации нацпроекта станет фуд-фестиваль, на котором пойдут мастер-классы от лучших шеф-поваров ресторанов и кафе Республики Татарстан по приготовлению здоровых и вкусных блюд», – объяснили в пресс-службе.

Фудзона будет работать два дня, 7 и 8 ноября, с 12 до 17 часов.

В пресс-службе добавили, что подготовка мероприятия проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

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