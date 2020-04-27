Как проходит раздача питания нуждающимся в мечети «Сабр» города Первоуральска?

Имам мечети «Сабр» города Первоуральска Свердловской области Салават хазрат Давлетов рассказал о результатах за первые два дня акции.

«Как и обещали, раздали 200 порций. В первый день был мясной суп и плов. Во второй день приготовили суп с фрикадельками и курицу с картофелем. Составляем списки, чтобы привезти пакеты пожилым на дом. Пока развезли 20 порций, 180 забирали прямо из мечети. Всё, что потом остается, раздаем проходящим мимо мечети, чтобы еду не терять. Молодежное объединение «Яшен» также присоединилось к акции — вместе помогают финансово. Акция людям понравилась, приходят, берут», — рассказал Салават хазрат Давлетов

Альбина Шаймухаметова

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