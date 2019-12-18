Как сибирские татары готовят перемячи

Мастер-класс по приготовлению перемячей был проведен сибирскими татарами — жителями села Уленкуль Омской области.

Поездка в село Уленкуль Большереченского района состоялась в рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.

Вместе с оргкомитетом Уленкуль посетил специалист федерального уровня – Худолеев Андрей Николаевич, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, город Москва.

Рушания Давлетбагина, специалист Уленкульского СДК: «Перемячи наше национальное татарское блюдо. Тесто должно быть тонкое, тем вкуснее получится и тем искуснее хозяйка дома. Раньше девушек невест оценивали как они лепили по форме перемячи. По ровному количеству защипов, круг должен быть небольшим чтобы не вытекал бульон. Количество защипов равняется 21. В один день одна семья варит много мяса, зовет гостей и угощает, в следующий раз это делает другая семья. Перемячи нужно употреблять горячими, так вкуснее».

Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».

Проект реализуется с использованием средств предоставленного Фондом президентских грантов.

Камиль Сайфулин