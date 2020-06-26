Калининградцы в прямом эфире возложили цветы на могилу Фатиха Карима

Жители Калининграда в прямом эфире возложили цветы на могилу Фатиха Карима. В Центре татарской культуры Казанского кооперативного института прошла онлайн-эстафета «Память», организованная совместно с Землячеством Алькеевского района. Трансляция прямого эфира велась на ютуб-канале Землячества и в Инстаграме.

Состоялись выступление ветерана ВОВ Хариса Салихова, а также дочери поэта-фронтовика Фатиха Карима Лейлы Каримовой. Глава администрации города Багратионовска (место захоронения поэта в Калининградской области) Максим Азов и ветеран труда Гирфан Бахтияров в прямом эфире возложили цветы на могилу Фатиха Карима. В состав калининградской делегации также вошли председатель общества «Родичи» Рамиль Каюмов, сотрудник областного музея Калининграда Оксана Молева.

Участие в онлайн-эстафете приняли сотрудник редакции «Книги Памяти» Нафиса Габдрахманова, директор московской школы №1186 им. Мусы Джалиля Роза Хабибуллина, руководители Обществ татар Германии и Берлина Бари Дианов и Венера Вагизова. Ректор Казанского кооперативного института, депутат Госсовета Алсу Набиева обратилась к собравшимся с приветственной речью, поблагодарив всех участников за неравнодушие и активное участие. На встрече звучали песни и стихи поэтов-фронтовиков, участники онлайн-эстафеты благодарили организаторов за возможность общения с единомышленниками, желали здоровья и мирного неба над головой.

rt-online.ru