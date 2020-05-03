Камаловский театр опубликовал онлайн-афишу на май

Камаловский театр продолжает показ популярных спектаклей из своего репертуара в дистанционном режиме. Накануне театр опубликовал онлайн афишу на май. Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, двери всех культурных учреждений Татарстана закрылись еще в середине марта.

Афиша показов Камаловского театра состоит из популярных комедий, премьер последних сезонов, классических постановок и фестивальных хитов. В мае Камаловский театр покажет как спектакли из текущего репертуара — комедию «Запоздалое лето», драму «Миркай и Айсылу», эстрадную джаз-комедию «Мәхәббәт FM», комедию «Дачный сезон», поэтический спектакль «Все плывут и плывут облака», музыкальную комедию «Очарованный танцем», музыкальную сказку «Коза, овца и другие» — так и архивные спектакли — комедию «Ходжа Насретдин», музыкальную комедию «Свет моих очей», драму «Женщины 41-го», комедию «Под музыку ветра», лирическую драму «Поговорим о любви», комедию «Зятья Гергери» и музыкальную комедию «Диляфруз-REMAKE».

Трансляции будут платными, однако зрители сами смогут устанавливать цены на билеты. Чтобы купить просмотр, нужно зарегистрироваться на сайте, зайти на страницу афиши, выбрать спектакль, нажать кнопку «Купить просмотр» и ввести любую сумму в графу «Сумма поддержки», а затем оплатить банковской картой. После этого на электронную почту придет письмо со ссылкой на просмотр трансляции.

В театре рекомендуют приобретать права на просмотр заранее, так как у каждой трансляции есть временные ограничения. Приобрести просмотр на конкретный спектакль можно только до окончания трансляции. У купивших доступ к трансляциям есть 7 дней для начала просмотра. У тех, кто начал просмотр, есть 48 часов, чтобы досмотреть спектакль.

Ранее пресс-служба театра сообщила, что за 10 дней онлайн-трансляций текущего сезона Камаловский театр продал более 2 200 трансляций спектаклей текущего сезона на сумму более 150 тыс. рублей. Об открытии сезона трансляций видеозаписей спектаклей 114-го сезона театр объявил 2 апреля, сами показы начались 8-го. Максимальный взнос составил 3 тыс. рублей, самым популярным спектаклем оказался «Мэхэббэт FM» — трансляцию этой постановки приобрели более 700 человек.

По словам пресс-службы, интерес к спектаклям вышел за границы Татарстана — в театре зафиксировали покупки трансляций из Финляндии, Бельгии, Германии, Турции и Нидерландов. Среди российских городов и регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Самарская и Нижегородская области, Чувашия.

business-gazeta.ru