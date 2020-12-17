Сегодня, во 2-й день месяца Джумада аль-уля (17 декабря), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в Балтасинский мухтасибат. Здесь были подведены итоги деятельности мухтасибата района за 2020 год.

Главу татарстанских мусульман встречали главный казый республики и имам-мухтасиб Балтасинского района Джалиль хазрат Фазлыев вместе с имамами района, а также мухтасиб Кукморского района Радиф хазрат Тимергалиев, мухтасиб Тюлячинского района, казый Исмагыйль хазрат Фаляхиев.

В первую очередь муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, имам-мухтасибы близлежащих районов и другие гости посетили село Норма Балтасинского района, где ознакомились с опытом организации примечетских курсов. Строительство специального здания для проведения религиозных занятий в селе Норма началось в 2018 году и велось при поддержке предпринимателей и жителей села. Здание распахнуло свои двери в 18 октября 2020 года. Здесь созданы все возможности для организации учебного процесса, уроки дают 6 преподавателей, занятия посещают представители молодого и старшего поколения. Джалиль хазрат, отметив значение примечетских курсов в религиозном просвещении населения и духовно-нравственном воспитании молодежи, выразил слова благодарности строителям здания и преподавателям. Затем перед гостями выступили юные шакирды-дошкольники, которые продемонстрировали знания наизусть аятов Корана, рассказали религиозные стихи и мунаджаты. Камиль хазрат Самигуллин поблагодарил ребят за выступления и вручил им подарки.

Далее гости отправились в Балтасинскую центральную мечеть для участия в работе итогового годового собрания Балтасинского мухтасибата. В собрании приняли участие руководитель Исполнительного комитета Балтасинского района Айдар Хайрутдинов, представители Тюлячинского, Кукморского, Сабинского, Атнинского мухтасибатов республики, специалисты Балтасинского мухтасибата по вопросам образования, по делам молодежи, дагвату, имамы 44 мечетей Балтасинского района, преподаватели, абыстаи. На собрании, которое началось с чтения Корана, Джалиль хазрат ознакомил муфтия и других гостей с работой, проделанной в мухтасибате в течение года. Хазрат обратил внимание на то, что и в условиях мировой пандемии в районе не прекращается деятельность по духовному воспитанию детей и подчеркнул, что часть мероприятий проводится в дистанционном формате. Джалиль хазрат поблагодарил муфтия Камиля хазрата за материальную помощь, оказанную мечетям в период обострения пандемии коронавируса. Он отметил, что финансовая поддержка со стороны ДУМ РТ позволила продолжить деятельность мечетей и имамов.

Далее с приветственным словом ко всем гостям и имамам обратился муфтий Камиль хазрат Самигуллин. Он высоко оценил проделанную в мухтасибате многоплановую работу, поставил цели и задачи на следующий год и дал ряд наставлений хазратам:

— К сожалению, труд имамов часто не замечают или критикуют. Но дело во благо религии и ради Аллаха хазраты все равно должны продолжать, проявляя красивое терпение. Ведь даже самые нерелигиозные татары в своей жизни обращаются в мечеть как минимум три раза — при рождении, женитьбе и смерти. Как бы не критиковали имамов, люди в самые ответственные минуты нуждаются в них. Пусть Аллах позволит нам совершать благие дела. Да увеличит Всевышний нашу награду за добрые дела и дарует нам свою безграничную милость в обоих мирах! Великий имам Шафии говорил: «Тебе не под силу угодить всем без исключения. Посему займись исправлением того, что между тобой и Аллахом. А когда добьёшься этого, то не обращай внимания на людей!”

В продолжение сказанных слов муфтий вручил благодарственные письма за вклад в развитие ислама в районе преподавателю Арбашевской мечети Ракии Хусаиновой, имам-хатыбу Чутаевской мечети Рашиту Габдуллину, имам-хатыбу Комарово-Заводской мечети Рифату Минмуллину, учителю ахляка деревни Смаиль Гузель Закировой, а имам-хатыб Балтасинской Центральной мечети Рамиль Бикбаев был награжден медалью ДУМ РТ. Джалиль хазрат также от имени мухтасибата района отметил единоверцев, проявивших старание в деле развития ислама в районе.