Сегодня, в 25-й день месяца раби аль-ахир (10 декабря), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в Кукморский район. В рамках поездки он, в первую очередь, в Туишевском приходе Кукморского мухтасибата встретился со всеми сельскими имамами района. В собрании также приняли участие имамы-мухтасибы Тюлячинского, Сабинского, Арского, Пестречинского, Мамадышского, Аксубаевского районов.

На встрече имам-мухтасиб Кукмора Радиф хазрат Тимергалиев подвел итоги уходящего года, доложил о проделанной работе и обозначил приоритетные направления на предстоящий год. Хазрат отметил, что в условиях пандемии успешно были реализованы благотворительные инициативы. Он сообщил, что на сегодняшний день в районе функционируют 76 мечетей, и сегодня при участии приглашенных гостей будет установлен памятный камень на месте строительства 77-ой мечети. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин положительно оценил деятельность мухтасибата и поблагодарил имамов за работу во благо развития Ислама. В своем выступлении он также остановился на вопросах сохранения традиционных религиозных ценностей, изучения духовного наследия. На собрании также было заслушано выступление представителя районного отдела внутренних дел.

Далее в рамках рабочей поездки в Кукморский район глава мусульман Татарстана встретился в селе Манзарас с главой района Сергеем Дмитриевичем Димитриевым. Здесь с участием руководителей города состоялось торжественное открытие памятного камня на месте строящейся мечети «Фатиха». Мечеть будет расположена на въезде в Кукмор, в новом микрорайоне, в квартале, где будут построены новая школа и новые дома. Название мечети означает “открывающий”, то есть, согласно названию, мечеть будет символически «открывать» город и встречать его посетителей. Участники отметили, что мечеть планируется построить в кратчайшие сроки стараниями местных жителей. Здание рассчитано примерно на 300 человек, предполагается создание всех бытовых удобств. Камиль хазрат выразил слова благодарности кукморчанам, представителям власти, прочитал аяты священного Куръана и совершил ду’а за благополучное завершение благого дела. Он поддержал все начинания руководства района, наградил Сергея Димитриевича медалью от ДУМ РТ и, обращаясь к населению, рассказал короткую проповедь о добрых делах.

Гости, собравшиеся в этот знаменательный день, выразили слова благодарности пришедшему на торжество Камилю хазрату Самигуллину. Затем на церемонии с приветственной речью выступили представители этого поселения и специально приглашенные гости.

dumrt.ru