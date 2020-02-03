Камиль Ларин: Пришло время отдавать мою татарскую дань

В Москве, в кинотеатре «Каро-Октябрь», прошел предпоказ художественного фильма «Кире» («Упёртый»). Из Казани приехали актеры Фанис Зиганшин, Зульфия Валеева, Гузель Сибгатуллина и композитор Эльмир Низамов.

«Мы долго думали над названием фильма, — рассказала один из режиссеров «Кире» Ильсеяр Дамаскин. — Как обыграть слово «кире»? Были варианты: «кире/упертый», просто «упертый», или оставить «кире». У слова «кире», если переводить на русский язык, несколько значений – «упертый, упрямый», а также наречие – «обратно, назад». И та тема, которая освещается в нашем фильме, как бы ее не старались задвинуть назад, она упрямо шагает вперед».

Модератором общения авторов со зрителем выступила редактор кинорубрики программы «Доброе утро» «Первого канала» Марина Коблева. Она родом из Казани, выпускница журфака Казанского университета. Поэтому, по признанию редактора, она с большим пониманием относится к серьезной проблеме, которую авторы подняли в фильме.

Марина подчеркнула, что эта история основана на реальных событиях. В черте города Казани действительно была деревня, в которой снесли дома и начали застраивать на ее месте огромные многоэтажки. Но один дом долго не сдавался – так и стоял среди высоток.

Приглашенная звезда фильма — актер театра и кино, заслуженный артист Республики Татарстан Камиль Ларин. По словам авторов, его персонаж изначально писался конкретно под него. В «Кире» он играет самого себя — Камиля.

Камиль Ларин: «Сегодня я сам увидел фильм в первый раз. Наши режиссеры большие молодцы. Мне понравилось! Кино выбило слезу. И для меня это показатель. Значит, меня что-то зацепило. Пришло время отдавать мою татарскую дань своему языку. Время от времени я участвую в Москве в национальных мероприятиях, в том числе с участием Президента Татарстана. Четыре года назад в Полпредстве Татарстана мне вручили звание заслуженного артиста Татарстана. Теперь вот снялся в татарском фильме».

С ролью «упертого» блестяще справился ведущий актер Камаловского театра Фанис Зиганшин. Его герой-одиночка Мансур принципиально говорит со всеми только на литературном татарском языке. Стремится сохранить свой старый мир и сопротивляется всему новому. В этом противостоянии Мансур оказывается по разные стороны баррикад с дочерью, коллегами и с внезапно приехавшим столичным бизнесменом Камилем.

Много добрых слов от первых московских зрителей услышали авторы и актеры фильма «Кире» («Упёртый») после окончания просмотра.

Уже с 6 февраля 2020 года фильм «Кире» официально выходит в федеральный прокат в сети «Каро-Арт» в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Казани, Сургута и Тюмени.

tatmsk.tatarstan.ru