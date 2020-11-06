Казахстанец вышел в финал престижной Лондонской литературной премии

Интернациональный союз писателей, объединяющий писателей более 40 стран мира, представил список финалистов Международной Лондонской литературной премии в категории «Звезды».

Как отмечает жюри конкурса, в этот перечень вошли опытные авторы, которые уже прошли немалый путь по литературной стезе, имеют определенную известность и популярность и готовы выйти на новый уровень. Среди финалистов в шести номинациях писатели из России, США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Франции, Литвы, Украины, Израиля, Южной Кореи, Азербайджана и Казахстана.

Единственным представителем нашей страны в престижном конкурсе стал писатель и общественный деятель Тауфик Каримов из Нур-Султана, вошедший в финал премии имени Чарльза Диккенса. Его конкурсной работой является книга «Fata Morgana», изданная под эгидой Лондонской литературной премии на английском и русском языках.

Отметим, руководитель Казахстанского конгресса татар и башкир Тауфик Каримов является членом Союзов писателей Казахстана, Российского, Татарстана, Азербайджана, Интернационального, автор книг, изданных на русском, казахском, татарском и английском языках, лауреат литературной премии имени С. Сулеймановой (Казань), «Лучший писатель 2015-2019» по версии Интернационального Союза писателей (Москва).

inform.kz