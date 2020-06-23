Казань покажут в телевизионном проекте «Один день в городе»

В Казани находится съемочная команда канала «Моя планета», которая снимает телевизионный проект «Один день в городе».

Ведущая программы Зоя Бербер предлагает однодневные необычные маршруты по городам мира. В Казани в объектив камеры попали мечеть Кул-Шариф, известное кафе «Сказка» на улице Баумана, Кремлевская набережная. Также зрителям расскажут рецепт приготовления чак-чака и покажут город с высоты птичьего полета. Сюжет о Казани выйдет в эфир в августе-сентябре текущего года.

За последние 3 года съемочная команда передачи «Один день в городе» побывала в Люксембурге, Ереване, Люцерне, Самарканде, Баку, Брюсселе, Тбилиси и других городах.

kzn.ru