Казанские родители читают вместе с детьми Пушкина, Экзюпери и Тукая

В Казани проходит республиканская акция «Читаем детям вместе». Родители вместе с детьми читают книги и записывают короткие видеоролики, которые затем выкладывают в социальные сети Instagram и «ВКонтакте».

Акция стартовала 25 мая, казанские школьники уже начали принимать в ней участие. Чаще всего они вместе с родителями читают произведения Александра Пушкина, Антуана де Сент-Экзюпери и Габдуллы Тукая, сообщает Управление образования Казани.

Участниками акции стали и представители органов власти республики. Так, например, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина прочитала отрывок из произведения Александра Грина «Алые паруса», а министр образования и науки РТ Рафис Бурганов – фрагмент из поэмы «Шурале» Габдуллы Тукая.

Первый этап акции продлится до 20 августа, имена победителей будут названы 30 августа. Чтобы стать участником, необходимо на видео записать прочтение отрывка любого литературного произведения и выложить видеоролик в социальные сети Instagram и «ВКонтакте» с хештегом #читаемдетямрт. Продолжительность ролика не должна превышать одной минуты.

kzn.ru