Казанский кинофестиваль состоится в сентябре 2020 года

XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Татарстана с 4 по 9 сентября 2020 года. Соответствующее решение было принято Министерством культуры Республики Татарстан и оргкомитетом фестиваля. Организаторы надеются, что к указанному сроку все ограничения будут сняты и фестиваль пройдет в традиционном формате. Тем не менее, часть мероприятий, возможно, будет переведена в онлайн-формат: соответствующие технологии в данный момент разрабатываются.

До 1 июня продолжается прием заявок на фестиваль. Несмотря на пандемию, отмечаются довольно высокие темпы поступления заявок: по состоянию на 15 апреля отборочной комиссией принято к рассмотрению уже 398 фильма из 41 страны мира — от Швеции до Австралии, от США до Малайзии. Некоторые изменения произошли в составе конкурсных номинаций: к борьбе за призы фестиваля в 2020 году будут допущены 12 полнометражных игровых, 10 полнометражных документальных, 20 короткометражных игровых фильмов и 10 фильмов «Национальной программы». К участию в конкурсе не допускаются ленты, созданные ранее 2019 года.

Отборочную комиссию возглавит известный киновед, кинокритик Сергей Анашкин (Россия). В состав его команды вошли киновед Светлана Слапке (Германия), а также историк и культуролог, директор Нового института культурологии, научный сотрудник ВГИК, докторант лаборатории моделирования практик и технологий межкультурного диалога в РФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Нина Кочеляева (Россия).

«Сергей Анашкин и Светлана Слапке уже имеют опыт работы на нашем фестивале, где зарекомендовали себя как эксперты высокого класса, — рассказывает директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова. — Светлана Слапке превосходно знает рынок европейского кино, посещает многие фестивали Старого Света. Сфера особого интереса Сергея Анашкина — азиатское кино, при этом он отлично разбирается в мировой киноповестке. К ним присоединится Нина Кочеляева — известный специалист, программный директор кинофестиваля SIFFA в Сочи. Отборщики не только смотрят и оценивают присылаемые по заявкам фильмы, но и активно подключаются к формированию программ, предлагая к рассмотрению интересные подборки из релевантных картин, отмеченных ими на других фестивалях».

Казанский Международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Тематика форума — общечеловеческие духовно-нравственные, семейные ценности, культурные традиции, идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма. В программу включаются картины российских и зарубежных кинематографистов, соответствующие тематике фестиваля, вне зависимости от конфессиональной и национальной принадлежности авторов. Девиз фестиваля – «Через диалог культур к культуре диалога».

Организаторы: Министерство культуры Республики Татарстан, Совет муфтиев России, Исполнительный комитет муниципального образования города Казани, государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» при участии Регионального отделения «Союза кинематографистов Российской Федерации» в Республике Татарстан. Партнер фестиваля — Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир». Фестиваль проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

Дополнительная информация — на официальном сайте фестиваля kazan-mfmk.com.