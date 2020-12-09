Казанский татарский государственный театр юного зрителя покажет новую премьеру

12 декабря в 18:00 Казанский татарский государственный театр юного зрителя им.г. Кариева покажет четвертую премьеру 33 сезона — спектакль «ВОЛЖСКАЯ».

Автор постановки, приуроченной специально к юбилею народной артистки Республики Татарстан Халиды Сунгатуллиной, — лауреат Международной премии имени М. Кашгари, писательница Айгуль Ахметгалиева. Режиссер — заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Ренат Аюпов.

Ренат Аюпов: «У меня давно была мечта поставить спектакль об одном из основателей татарского театра — Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. В 2016 году вышел в свет роман Айгуль Ахметгалиевой «Туташ», написанный по заказу Союза писателей Татарстана. Когда я прочел роман — я буквально влюбился в него. Это произведение, которое описывает жизненный путь актрисы. Позже по моей просьбе автор написала для нашего театра пьесу «Волжская» («Яратып туялмадым»), посвященную последним годам жизни героини. Как известно, Сахибжамал Волжская, создавшая классические театральные образы, стала основателем театра «Нур» в Уфе. Весьма символично поэтому, что премьера совпала с юбилеем актрисы Халиды Сунгатуллиной, стоявшей у истоков нашего театра. «Волжская» — это её бенефис. Зрителей ждёт знакомство с поистине неординарными личностями».

В соснову пьесы легли архивные документы и исторические источники, касающиеся последних лет жизни актрисы, которые она, как известно, провела в Чистопольском психоневрологическом интернате. Женское одиночество, тяжелая борьба с болезнью и мечта, осуществленная в стенах интерната, — именно этому посвящена мелодрама Рената Аюпова. Возовет ли его героиня чувство жалости или, наоборот, гордости — решать зрителю.

Художник спектакля — лауреат премий имени Б. Урманче и М. Джалиля Булат Гилванов.

Композитор — Зульфат Валиуллин.

Художник-постановщик — Ильшат Саяхов.

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