Казанский ТЮЗ показал спектакль на международном фестивале в Санкт-Петербурге

Казанский ТЮЗ показал спектакль «Бал.Бесы» по роману Федора Достоевского в рамках XXI международного театрального фестиваля «Радуга» в Санкт-Петербурге. Команда спектакля получила диплом участника фестиваля и бронзовую статуэтку авторства советского и российского скульптора Владимира Горевого.

На показе присутствовали известные российские театральные деятели, в том числе театральный критик Владимир Спешков и театральные режиссеры Галина Полищук и Марина Идам. Все они высоко оценили работу режиссера Туфана Имамутдинова.

Фестиваль ведет свою историю с февраля 2000 года и является одним из самых престижных театральных форумов России. В 2016-м проект «Радуга» был награжден премией правительства РФ в области культуры.

Концепция фестиваля — современная драматургия для молодежи, новые театральные формы, актуальная режиссура. Ежегодно «Радуга» показывает самые интересные спектакли со всего мира.

На фестиваль приезжали театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Эстонии, Болгарии, Греции и многих других стран. Среди участников фестиваля разных лет значатся режиссеры с мировым именем. В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет в формате российского смотра, без участия зарубежных коллективов.

Напомним, премьера спектакля, поставленного в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины», состоялась 6 декабря 2018 года. В 2019-м постановка стала победителем в номинации «Событие года» VII ежегодной театральной премии министерства культуры РТ «Тантана-2019», участником XXII международного театрального фестиваля им. Достоевского (Великий Новгород), а в 2020 году — участником всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция» (Москва).

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