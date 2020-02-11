Казанское отделение Всемирного конгресса татар в селе Чулпаново

8 февраля в селе Чулпаново прошел ежегодный турнир, посвященный памяти участника боевых действий Раиса Валиахметова, погибшего в декабре 1999 года во время боевых действий в Чеченской Республике.

В этом году турнир по инициативе одноклассника и друга Раиса Ильнура Насыбуллина и при помощи отдела по делам молодежи и спорта Исполнительного комитета района, коллектива Чулпановской школы, его родных, односельчан, многочисленных земляков, спонсоров, ветеранов боевых действий района отмечался одиннадцатый раз. Перед торжественной частью турнира в сельском Доме культуры для жителей села и гостей мероприятия с концертом выступил вокально-инструментальный ансамбль из соседнего Алькеевского района «От Афгана до Чечни». В это время в спортивном зале школы и на ледовой арене велась борьба за звание чемпионов турнира. В соревнованиях по волейболу приняли участие 6 мужских и 2 женских команд, на льду свое мастерство в хоккее показали 5 команд из Чулпановской, Фомкинской, Курманаевской, Новоиглайкинской школ района и села Старое Максимкино Кошкинского района Самарской области. От имени главы района Алмаза Ахметшина всех присутствующих на турнире поприветствовал заместитель руководителя исполнительного комитета района по инфраструктурному развитию Рустам Габдрахманов .

Руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Фаизович Мифтахов ежегодно принимает участие во многих спортивных мероприятиях , в том числе и в родном районе. По традиции в этом году так же приняли участие на торжественном мероприятии, который приурочен в честь памяти своего земляка Раис а Валиахметова. От имени Казанского отделения Всемирного конгресса татар и Нурлатского землячества с приветственной речью выступила Галлямутдинова Рамзия.

Торжественное мероприятие началось с минуты молчания. Затем к вниманию участников турнира и почетных гостей представили фильм про жизнь и героизм воина-интернационалиста Раиса Валиахметова. По словам старшего брата Раиса Рустема Валиахметова, а также классного руководителя Наили Ганеевой, он был очень добрым, отзывчивым парнем, всей душой стремился с честью и достоинством служить Родине. Директор Чулпановской школы Анвар Шаяхметов предложил назвать мероприятие Уроком мужества, ведь здесь юные чулпановцы наряду с участниками интернациональных войн, прошедшими все тяготы и страдания тех ужасных дней, смогли пообщаться и с Героем России Алексеем Кораблевым. Мужество наших солдат, как Раис Валиахметов, бесценен, необходимо чтить их память, ведь их героизм во имя мира и согласия на земле служат образцом патриотического отношения и любви к Родине. Эта мысль прозвучала в речи всех гости, выступивших перед зрителями.