Казанцев познакомят с творчеством художников-каллиграфов

28 октября в Галерее татарского шамаиля Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится открытие выставки «Фатиха: новые смыслы». Она познакомит посетителей с творчеством молодых и уже известных в Татарстане художников-каллиграфов.

На выставке будет представлено более 30 работ, выполненных в технике арабской каллиграфии. В творческую группу «Фатиха» входят: Айзат Мингазов и Гульназ Исмагилова (Казань-Стамбул), Айрат Хисматуллин (Екатеринбург), Назим Исмагилов и Роза Хузина (Казань). Выставка приурочена ко дню рождения пророка Мухаммеда – Маулид ан-Наби.

Открытие выставки состоится в 15.00, в церемонии примут участие авторы работ. Увидеть экспозицию жители и гости Казани смогут до февраля 2021 года.

kzn.ru