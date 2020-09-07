Книга «Моабитские тетради» победила на конкурсе краеведческой литературы в Москве

Изданная Таткнигоиздатом книга «Моабитские тетради» стала победителем XVI Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина-2020» в номинации «Этот день мы приближали как могли…».

Награждение состоялось в рамках XXXIII Московской международной книжной ярмарки. Гендиректору Татарского книжного издательства Ильдару Сагдатшину вручили диплом победителя конкурса.

Книга вышла на татарском и русском языках в 2019 году. Составившие ее стихи Мусы Джалиля переведены на более чем 60 языков народов мира. Но это особое издание: вниманию читателей предлагается полное факсимиле двух «Моабитских тетрадей».

Этот уникальный труд – дань уважения и любви бессмертному поэтическому таланту и несгибаемому мужеству Джалиля. Цветные фотослайды воспроизведены с оригинальных тетрадей, хранящихся в Национальном музее Татарстана.

Всего на конкурс поступило более ста книг от 52 российских издательств и организаций, выпускающих литературу региональной и краеведческой тематики. В этом году в конкурсе приняли участие издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Вологды, Воронежа, Ижевска, Иркутска, Казани, Кирова, Магадана, Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Орла и других городов.

Конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» проводится с 2005 года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати).

tatar-inform.ru