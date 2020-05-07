Книга памяти «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград» — дань памяти нашим героям

В преддверии наступающего Дня Победы, давайте вспомним наших татарстанцев, которые защищали и освобождали от блокады Ленинград.

В годы войны на Ленинградской земле воевали более 45тыс. татарстанцев, больше половины из них погибли в этих местах. Фашистское руководство ясно представляло, что уничтожение Ленинграда станет для советских людей сильнейшим моральным ударом, вызовет шок, парализует волю. Ленинград, как и Москва, был символом российской государственности, центром духовности и культуры, хранителем исторической памяти народа.

За участие в боях по освобождению города на Неве 17 уроженцев Татарстана были удостоены звания Героя Советского Союза, двое стали полными кавалерами ордена Славы. Тысячи наших земляков получили ордена. Их имена навсегда вписаны в историю великих сражений и побед нашей страны, в историю Кировского районаЛенинградской области и Санкт-Петербурга. Вот лишь некоторые из них: Риза Халид, Геннадий Жуков, Ислам Шакиров, Нагим Мухибуллин, Ильдар Мананов, Муся Алюшев и другие.

Если отметить места гибели всех земляков красными точками на карте, получатся символические озера пролитой крови. Но были и те, кто чудом уцелел под свинцовым дождем, вернулся в родную Татарию с заслуженными наградами.

Вспомним о некоторых из них. Командир 18-й стрелковой дивизии генерал-майор Минзакир Абсалямович Абсалямов, награжден вторым орденом Красного Знамени в феврале 1944 года за то, что, «командуя 18 дивизией, проявил большое умение в организации и проведении наступательной операции на Тосненском направлении. В результате стремительных действий и хорошо продуманного обходного маневра дивизия 27 января 1944 г. с боем овладела железнодорожным узлом Тосно. В боях за г. Тосно дивизия уничтожила свыше 500 солдат и офицеров противника, захватила пленных и большие трофеи».

Казанец, майор Рауль Закиевич Нугманов, командир 73-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 43-й стрелковой дивизии, награжден орденом Красного Знамени за то, что «в боях за освобождение Ленинградской области проявил героизм и мужество. Участник прорыва и снятия блокады Ленинграда. Под командованием майора Нугманова, его дивизион в бою, огнем прямой наводки уничтожил орудий — 26, минометов —10, пулеметов—123, автоматных и снайперских гнезд—52, командных пунктов и дзотов—17, автомашин и транспортеров — 12, более 1000 солдат и офицеров».

Казанец, капитан Александр Николаевич Ладилов, командир дивизиона 705-го истребительно-противотанкового артполка, награжден орденом Александра Невского за то, что «в бою неоднократно проявил личное мужество и отвагу. За 1943 г. при его личном участии дивизион уничтожил и подавил огнем прямой наводкой до 100 огневых точек на переднем крае немецкой обороны в районе г. Пушкина. За время операции захватили трех пленных, в том числе офицера. Умело организуя марши при преследовании противника, капитан Ладилов сохранил технику и людей».

Спустя почти 75 лет после окончания войны, юридически лишь половина отдавших жизнь за свободу Ленинграда уроженцев и жителей Татарстана признаны погибшими. Поисковики из Казани установили, что из 29685 татарстанцев в годы блокады 18467 погибли на территории нынешней Ленинградской области, 11237 воинов погибли на территории Новгородской области. В том числе, 3305 воинов захоронены на территории нынешнего Санкт-Петербурга

За 22 года работ республиканскими поисковиками в Ленинградской области среди десятка тысяч найденных останков воинов удалось опознать по медальонам около 50 татарстанцев. Но судя по архивам, незахороненными остались еще более 50 тысяч защитников Невского плацдарма, среди которых почти 6 тысяч татарстанцев. Есть известное выражение: «Война не окончена, пока не похоронен последний погибший солдат». Но найти и захоронить воинов — это только начало дела. Надо увековечить имена всех павших. Поисковиками была проделана огромная работа и создана электронная база данных павших.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области издало «Книгу памяти» со списками погибших татарстанцев, чьи имена установлены. В нее вошли поименные биографические данные о 18 467 воинах – уроженцах и жителях Татарстана, погибших в боях, умерших в госпиталях и в плену на территории нынешней Ленинградской области в годы Второй мировой войны (с 1939 по 1945 гг.). В подготовке этой книги к изданию приняли участие волонтеры, поисковики, активисты Ассоциации содействия патриотическому воспитанию и поисковой работе «Клуб Воинской Славы» под руководством заведующего Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Михаила Черепанова.

Постоянное представительство Республики Татарстан давно вынашивало идею такой книги памяти, по данному проекту, издание должно было быть максимально правдивым и не ограничиваться списком погибших. Исторические данные собирали по крупицам. Это имена 18467 тысяч человек, которые погибли, это выходцы из Татарстана, фактически их было намного больше. Вот эта цифра пока которую удалось выяснить, непосредственно по работе с поисковых отрядов, по работе редакции книга памяти Республики Татарстан, а также музея Великой Отечественной Войны.Издавалось книга на средства татарских бизнесменов. Листая страницы издания, многие уже находят имена своих родственников и знакомых. Теперь их родственники узнают о судьбе своих предков и месте их захоронения.

Презентации книги памяти прошли в Казани в Музее Великой Отечественной войны, в Санкт-Петербурге и Москве. Книга передана в дар музеям и библиотекам Республики Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Книга памяти «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград» — достойный памятник тем, кто 75 лет назад отстоял от врага нашу свободу и независимость, это дань памяти нашим героям, где увековечили имена татарстанцев, донеся до будущих поколений память о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой.

Ренат Валиуллин