Книги, вода, любовь и справедливость

C министром культуры Республики Татарстан Ирадой АЮПОВОЙ мы встречаемся на набережной озера Кабан у театра Камала. Вглядываемся в замерзающую озерную гладь, любуемся силуэтами Старо Татарской слободы – и говорим о любви.

Слово Ираде Хафизяновне.

КРУГОМ ВОДА

Мне нравится, что в Казани много воды. Мое первое воспоминание о столице ТАССР: середина 80-х, мы с родителями приехали в Казань, поднимаемся по Профсоюзной – и идет дождь. Всюду ливневые потоки, и кажется, что они вот-вот смоют и нас, и город, и все на свете. Пожалуй, этот дождь стал для меня символом перемен и обновления.

Озеро Кабан с его легендами; Волга с великой историей; Казанка с ее рыбаками, глядя на которых не веришь, что в каких-то двух километрах отсюда пульсирует большой город; Булак, прогуляться по набережной которого всегда очень приятно…

По гороскопу я Рак, и вода для меня очень комфортная зона.

ОГОНЬ В СОСУДЕ

Казань – город студенчества моих родителей, они оба закончили КГУ. В ту первую поездку я никак не могла понять: что же они так любят в этой Казани? Она показалась мне такой серой, неухоженной! В Баку, где я выросла, люди постоянно улыбаются. Монохром – это хорошо, но хочется и солнечной краски, солнечной радости в лицах. Увы, первый визит не дал мне этого.

Когда я полюбила Казань? Наверное, тогда, когда, постепенно обретая друзей, каждый уголок города стала ассоциировать с той или иной личной историей, после чего каждое здание, ранее – такое холодное и незнакомое – становилось для меня живым. Но любовь к городу – это не только и не столько любовь к зданиям. Дорога, по которой мы идем, это не асфальт под ногами, а люди, которых мы встречаем на своем пути. Когда чувствуешь сопричастность тем или иным событиям, появляется связующая нить и начинаешь прочно отождествлять себя с этой территорией.

Мое жизненное кредо – любить то, что имею. Я легко отношусь к отсутствую внешней красивости.

Помните, как у Николая Заболоцкого:

…что есть красота,

и почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?

Мне важнее огонь, мерцающий в сосуде. Внешний антураж не интересен.

… С удовольствием бываю в галерее «Хазинэ», особенно в залах Фешина и Урманче, в усадьбе Сандецкого, гуляю по улице Волкова, в Старо-Татарской слободе, по набережным города.

БОГАТСТВА РЕСПУБЛИКИ

Я очень люблю Республику Татарстан. Выезжая на машине в командировки (уже объездила все Поволжье и не только), всегда радуюсь, возвращаясь домой. Испытываю чувство гордости: вся Россия хороша, но когда ты приезжаешь в Татарстан, понимаешь, что здесь есть хозяин. И дороги, и указатели, и поля, и деревни – во всем чувствуется заботливая хозяйская рука.

Благодаря поддержке первого Президента РТ Минтимера Шариповича Шаймиева и Президента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова, многие дорогие сердцу каждого татарстанца уголки нашей республики стали еще краше. Как приятно бывать сегодня в Булгаре и Свияжске!

Впереди и другие преобразования. Я мечтаю о том, что удастся разгадать еще больше секретов древнего Биляра, отыскать место расположения древнего города Ошель,возродить старинные мечети.

Чувство восторга и удивления вызывают у меня Мамадыш, Арск, Чистополь с их купеческими домами, Елабуга с ее великолепно сохранившейся застройкой, екатерининские форпосты в Черемшане – всех мест не перечесть! Из Нижнекамска в Новошешминск ведет потрясающая дорога через село Благодатное, где кажется, что спускаешься прямо в облака. А как величественно Камское Устье! Сколько в республике пока недооцененных сокровищ – от усадьбы Гагариных в Теньках до мечетей XVIII века в Арском и Атнинском районах. Фантастические места, намоленная аура! Порой люди сами не знают, какие богатства их окружают…

СОКРОВИЩА БИБЛИОТЕКИ

Своим сакральным местом я считаю Национальную библиотеку. Моя мама до сих пор называет ее Ленинской. Именно здесь она, студентка филфака КГУ, готовилась к занятиям. Едва ли не ежедневно бывала в гроте библиотеки во время беременности мной. Уверена: красоту окружающего мира дети чувствуют еще в утробе матери. Впервые оказавшись в гроте, я испытала удивительный трепет – и, возможно, «вспомнила» что-то из того, что происходило здесь со мной еще до рождения… На мой взгляд, здание Национальной библиотеки – одно из красивейших не только в Татарстане, но и во всей России. Это символ любви, того, что может сделать мужчина ради любимой женщины. Наверное, Зинаида Ушкова была очень счастлива получить в качестве свадебного подарка все архитектурные чудеса света! В этих стенах все – от замков до интерьера – пропитано любовью. Только представьте, что раньше в гроте стоял фонтан и солнечные лучи, преломляясь сквозь брызги воды и отражаясь в маленьких зеркалах, создавали радугу!

А как прекрасны ирисы в холле библиотеки! Витражи… А дубовая гостиная, стены которой сделаны, кажется, из мореного дуба, а на самом деле это папье-маше, которое смогло сохраниться только благодаря тому, что книги впитывали в себя всю лишнюю влагу. А как расписаны гипсовые потолки в каминном зале! Трудно поверить, что это рукотворная красота… Каждая территория имеет свою историю. Спасибо Надежде Константиновне Крупской, которая, приняв решение расположить там библиотеку и сохранить интерьеры, спасла для нас это здание!

Я считаю, что в жизни всегда есть место чуду. Если в сердце живет любовь, неважно – к ребенку, матери, мужчине или работе, то чудеса возможны. Просто очень важно, чтобы была готовность создать чудо. Сделать другого чуть-чуть счастливее…

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Первым театром, который я посетила, переехав в Казань, стал Тинчуринский театр. Сильнейшее впечатление на меня произвели спектакли «Угасшие звезды» и «Мамаша Кураж и ее дети». Какими невероятными силой духа и энергетикой были пронизаны оба спектакля! Да, я отдаю предпочтение драме, а если это комедия, то это должна быть философская комедия с глубоким контекстом. Мне нравится комедия дель арте, когда на сцене фактически разворачивается еще одна сцена и идет аналогия уличного спектакля. Я счастлива, что принимала участие в организации гастролей в Казани настоящего итальянского театра «Пикколо» со спектаклем «Арлекин, слуга двух господ»…

В России, да и в мире, комедия как жанр всегда имела социально-политическую миссию, высмеивая пороки общества. Мы любим смеяться, но нужно различать добрый и злой смех. Мне неприятно, когда люди смеются над физическими недостатками, не приемлю, когда юмор подменяется насмешкой. Это мелко, это не делает нас краше. Страшно, когда транслируется злость и ненависть. Это уже не юмор. Это все что угодно, но не то, что заслуживает восхищения.

Любимые спектакли театра Камала… Предпочтения меняются, но самым запомнившимся для меня остается «Черная бурка». Это сильнейшая вещь на все времена. Мне очень нравятся в нынешнем репертуаре «Взлетел петух на плетень», «И это жизнь», «Живы ли?» Каждый из этих спектаклей уже стал событием. К сожалению, те спектакли, которые близки мне, продаются хуже. Сегодня зритель ищет в театре развлечения, а я считаю, что зрителя надо воспитывать. Театр – это тренировка души, тренировка личностных качеств.

Перед тем, как посмотреть спектакль или фильм, стараюсь обратиться к первоисточнику, книге, по которой он поставлен. Очень часто постановки упрощают сюжет. Редко, когда первоначальный замысел автора находит отражение в визуализации…

МУДРОСТЬ ПРЕДКОВ

Мне нравится изучать старинные документы. Да и в литературе предпочитаю историческую прозу беллетристике. Большим счастьем стала и работа в Госкомитете по архивному делу РТ. «Общение» с документами приносило ежедневные открытия. Погружаясь в архивы личного происхождения, я вновь и вновь восхищалась нашими выдающимися предшественниками, вспоминая строки поэта – «гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей…» Я рада, что у нас в республике относятся к архивам очень бережно.

Именно в архиве я узнала жизненное кредо Улу Мухаммеда, и оно показалось мне очень близким: справедливый правит, угнетающий погибает. Если ты понимаешь, чем руководствовались твои предки, то и сам принимаешь свои решения гораздо осознаннее.

У меня обостренное чувство справедливости. Конечно, каждый сам решает, что для него справедливо, а что нет. Мы никогда не бываем правы для всех, но наши решения должны базироваться на крепком фундаменте. Уверена: нужно всегда исходить из чувства справедливости. Это и есть моя внутренняя мотивация. Оглядываясь сегодня на некоторые свои решения, отмечу: ни одно из них не изменила бы, но, возможно, в чем-то была бы чуть мягче. Справедливость не должна быть жестокой. Это то, чему я потихоньку учусь.

Увы, многие боятся изменений, люди очень консервативны. Особенно ярко это высветилось с появлением соцсетей, когда инновации часто высмеиваются и встречаются в штыки. Мы гордимся тем, что Татарстан – это территория, где люди умеют находить мирные решения, но еще не в полной степени принимаем, что все мы – разные! Достаточно вспомнить недавний спектакль «Дэрдмэнд», в котором Нурбек Батулла ранил себя, чтобы показать, насколько ранима душа поэта. На авторов спектакля вылилась такая агрессия! Надо быть бережнее друг к другу. Нужно уметь принимать, что твой сосед может видеть мир по-другому. Это касается и эстрады, и кино, и театра, где каждая попытка внести изменения нередко порождает критику.

Мы не должны отказываться от своего прошлого, но если мы прекратим эксперименты, прекратим поиск себя, это приведет к стагнации. Сохраняя собственную идентичность, нужно двигаться к построению будущего. И главной движущей силой должна быть любовь.

Альбина Абсалямова

Фото Юлии Калининой

Журнал «Идель»