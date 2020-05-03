Ко Дню Победы  на стене дома ветерана Муставдиги Бахтиевой в Нижневартовске вывесили ее портрет

Жители города должны знать, что рядом с ними живут герои. С этой целью в Нижневартовске впервые реализуется проект «Герои рядом».

Муставдига Бахтиева — единственная татарка из участников Великой Отечественной войны, проживающих в Нижневартовске. Родилась она в деревне Усы Актанышского района ТАССР в 1923 году, а в северный город переехала в декабре 1973 года в поисках лучшей жизни, ведь после кончины мужа поднимать пятерых ребятишек приходилось одной.

Призвали ее в апреле 1942 года, как только начали набирать девушек. Сначала была учебка, но девушкек не торопились бросать в бой: стрелковым полкам нужны были мальчишки. Ее определили в зенитно-артиллерийский полк №1574 (позже 1575) в разведывательную часть.

В составе артразведки Муставдига воевала за Воронеж, под Курской дугой, участвовала в боевых действиях в Украине (Харьков, Полтава), в Молдавии (Яссы-Кишиневское направление и Румыния). День Победы она встретила в Будапеште.

За заслуги перед родиной она награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «Жукова», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

В канун 75-летия победы Муставдига Бахтиева удостоилась премии и Почетной грамоты Думы ХМАО-Югры.