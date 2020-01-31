Конкурс мунаджатов в Арске собрал свыше 100 талантов!

30 января в Арске прошел конкурс «Мөнәҗәтләр – халкыбызның җан авазы» («Мунаджаты – душа народа»). В большом зале мечети «Шэрык» собралось свыше 100 конкурсанток из Арского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Тюлячинского и других районов Татарстана. Возраст самой молодой участницы – 25 лет, самой пожилой – 85 лет. Конкурс мунаджатов приурочен к Году Родного языка, объявленному ДУМ РТ, а также к 100-летию образования ТАССР.

Творческие выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли руководитель Союза мусульманок РТ Наиля ханум Зиганшина, абыстай Саида ханум, директор МБО ДО «Арская детская школа искусств» Гульнара Сабирова, руководитель Совета женщин Арского района Альмира Гатауллина и председатель Союза мусульманок Арского района Рая ханум Фатхуллина.

Мероприятие традиционно начали с чтения Священного Куръана. Затем с приветственным словом выступили имам-мухтасиб Арского района Эмир хазрат Миннемуллин и руководитель Союза мусульманок РТ Наиля ханум Зиганшина. После выступлений участницы приступили к соревнованию по исполнению мунаджатов в четырех номинациях, посвященных отношениям матери и ребенка, Родине, религии и жизни.

После оглашения итогов конкурса победителям и призерам вручили дипломы и ценные призы. Завершилось мероприятие коллективным чтением дуа.

dumrt.ru