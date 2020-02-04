Конкурс «Завет будущим поколениям» («Васыятьнамә – киләсе буыннарга әйтер сүз») продолжается!

Мечеть «Гаиля» г.Казани совместно с Духовным управлением мусульман РТ, управлением ЗАГС Кабинета Министров РТ, государственным комитетом РТ по архивному делу, нотариальной палатой РТ, ассоциацией мусульманских предпринимателей РФ проводит конкурс «Завет будущим поколениям» («Васыятьнамә – киләсе буыннарга әйтер сүз»). Творческий конкурс приурочен к Году родного языка, объявленному ДУМ РТ в Татарстане.

На конкурс принимаются творческие работы, составленные в форме васыятьнамә (тат. «завещание», «завет»), т.е. наставлений и напутственных слов, которые авторы хотели бы сказать будущим поколениям, своим детям и внукам, родным, друзьям, близким, соседям.

Прием конкурсных работ продлится до 16 февраля 2020 года. Работы должны быть написаны на татарском языке. Итоги конкурса подведут 24 февраля в Казани в мечети «Гаиля».

Для участия в творческом конкурсе можно отправить свою работу по почте (420025, Казань, ул. З. Файзи, 2), принести распечатанный вариант на бумажном носителе по тому же адресу или отправить на электронный адрес gailya.mechet@gmail.com.

С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: +7 (843) 223-06-62 (мечеть); +7 (927) 426-14-22 (Ильмир Хабибуллин, оргкомитет).

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