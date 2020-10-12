Консультант Постпредства РТ В Свердловской области Р.Р.Юсупов принял участие на торжественном открытии спортивного мероприятия

9–11 октября 2020г. в спортивном комплексе «Луч» г. Екатеринбург прошло «Первенство Ленинского района по художественной гимнастике на кубок сестер Назмутдиновых».

Сестры Назмутдиновы — Лилия, Розалия, Альфия и Ильмира — легендарные гимнастки-художницы, положившие начало развитию прекрасного вида спорта в Свердловской области и сыгравшие ключевые роли в становлении художественной гимнастики, как вида спорта на мировой арене. Традиционно, уже много лет, данным турниром подводились итоги уходящего тренировочного сезона.

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой «Кубок сестер Назмутдиновых» был перенесен. И этот старт, один из важнейших спортивных мероприятий в Свердловской области, символично открыл новый соревновательный сезон и поспособствует поднятию спортивного духа гимнасток после длительного перерыва.

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменок. Возраст выступающих гимнасток от 5 до 15 лет. Гимнастки соревновались в многоборье и групповых упражнениях.

В торжественной части праздника с приветственным словом выступил консультант Постпредства РТ в Свердловской области Р.Р.Юсупов.