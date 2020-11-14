Концерт татарской культуры прошел в библиотеке -филиале №1 Калининского района

В библиотеке-филиале № 1 Калининского района в рамках XI Фестиваля национальных культур — проекта Централизованной библиотечной системы Калининского района прошел праздничный концерт татарской национальной культуры.
В программе прозвучали татарские песни и танцы в исполнении вокального фольклорного ансамбля «Акчарлак», руководителем которого является Светлана Зигангирова (участники: Фагиля Губайдуллина, Гульниса Латыпова, Гумар Газетдинов) хореографического ансамбля «Аккош» (Александра Соловьева, Мария Корсакова), сольное выступление Линары Анваро. Ведущие концерта — Ирина Остроумова и Фирая Рашитова.
Организатором мероприятия стала Общественная организация татарских женщин «Ак калфак- Нева», руководитель — Фирая Рашитова.