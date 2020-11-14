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Концерт татарской культуры прошел в библиотеке -филиале №1 Калининского района

Концерт татарской культуры прошел в библиотеке -филиале №1 Калининского района

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.11.2020 0 1

В библиотеке-филиале № 1 Калининского района в рамках XI Фестиваля национальных культур — проекта Централизованной библиотечной системы Калининского района прошел праздничный концерт татарской национальной культуры.

В программе прозвучали татарские песни и танцы в исполнении вокального фольклорного ансамбля «Акчарлак», руководителем которого является Светлана Зигангирова (участники: Фагиля Губайдуллина, Гульниса Латыпова, Гумар Газетдинов) хореографического ансамбля «Аккош» (Александра Соловьева, Мария Корсакова), сольное выступление Линары Анваро. Ведущие концерта — Ирина Остроумова и Фирая Рашитова.

Организатором мероприятия стала Общественная организация татарских женщин «Ак калфак- Нева», руководитель — Фирая Рашитова.

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