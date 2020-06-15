Концертом, конкурсами и чак-чаком отметили Сабантуй в Невельске

Татарский национальный праздник Сабантуй отметили на набережной Невельска 14 июня.

По традиции, мероприятие началось с парадного шествия творческих коллективов. После торжественной части стартовал концерт: национальные татарские танцы и песни гармонично дополнили русские народные песни в исполнении местных артистов.

Как рассказали в районной мэрии, в течение всего мероприятия работали игровые площадки с конкурсами и мастер-классами. Для всех желающих подготовили интеллектуальную викторину «Мозаика татарской культуры», а самыми зрелищными стали состязания в национальной борьбе «Кереш».

Никто не ушел с праздника голодным — всех желающих угощали русским караваем и татарским национальным блюдом чак-чак.

— Приуроченный к окончанию весенних полевых работ праздник Сабантуй символизирует духовное единство жителей всех национальностей России, в том числе – Сахалинской области. А еще — это отличная возможность познакомиться с национальными традициями и культурой друг друга, ведь все мы живем на островной земле и вместе трудимся на благо ее развития, — подвели итог дня в администрации Невельска.

astv.ru