Краеведческий музей Прокопьеска посетила делегация Татарстана

В рамках рабочего визита в Прокопьевск заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Краеведческий музей города.

Музей возник на базе школьного музея, основанного учителем-энтузиастом М.Г.Елькиным. С 1948 по 1972 гг. учащиеся провели более 20 археологических, палеонтологических, геологических и других экспедиций по югу Кузбасса. На основе собранных коллекций в 1961 году был открыт государственный музей.

Экспозиция включает отделы: «Природа», «Археология», «Этнография» и «Эпоха капитализма и империализма», «Революция. Гражданская война 1917-1919 гг.», «Ратный и трудовой подвиг прокопчан в годы Великой Отечественной войны», «Становление города Прокопьевска», Зал «Космос».