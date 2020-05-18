Краснооктябрьский краеведческий музей Нижегородской области объявляет акцию

Мы все со школы помним выражение М.В.Ломоносова, который сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Сегодня Международный день музеев. Эта дата с 1977 года отмечается во всем мире 18 мая. По этому случаю хочу поздравить всех тех, кто, не считаясь со своим временем, занимается краеведением, изучением нашего прошлого и с удовольствием сотрудничает с музеями, бескорыстно делится с нами со своими древними находками и открытиями, тем самым пробуждая уважение к нашей истории и воспитывая любовь к Отечеству у подрастающего поколения. Я искренне выражаю свою благодарность всем тем, кто внес хоть какую-то лепту в сохранение и приумножение истории нашего района и региона в целом.

Музей не пишет историю, музей ее собирает. По этому случаю Краснооктябрьский краеведческий музей Нижегородской области объявляет о начале акции по сбору у населения старинных предметов крестьянского быта, инвентаря, старинной одежды и обуви.

Для пополнения коллекций и организации выставок принимаются предметы быта, домашняя утварь, антикварные вещи, украшения, орудия труда, рыболовные снаряжения, старинные монеты, игрушки, фотографии, письма, документы и иные предметы старины.

Вещи принимаются на основе дарения, при необходимости можем забрать их сами.

Старые вещи, запылившиеся в шкафах и на антресолях, получат шанс на вторую, практически вечную и почетную жизнь – они станут музейными экспонатами, пополнят собой фонды и будут представлены на новых выставках и экспозициях. Имя каждого дарителя будет занесено в книгу «Почетного дарителя».

Ждем вас по будням с 9-00 до 16-00 часов по адресу: с. Уразовка, ул. Кооперативная, д.47, «Краеведческий музей».

Тел. для справок: 8(83194)2-11-50 или 8(910) 130-40-11. Эл. почта: muzeum.kro@ yandex.ru.

Рамиль САФИН,

директор Краснооктябрьского краеведческого музея имени Шиапова

газета «Туган як»