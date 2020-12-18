В Ембаевском сельском музее прошла презентация временной выставки с образцами шитья сибирских татар, татарских женских праздничных нарядов Западной Сибири XIX – начала XX вв «Красота сквозь века».

На протяжении многих лет фонд музея пополнялся нарядами, которые носили жители нашего села, вышитыми золотом предметами одежды, указывающими на их истоки в Бухарском ханстве, связанным Великим шелковым путем с Сибирским ханством.

Предметы одежды свидетельствовали о сословном, возрастном и семейном положении, об этнической дифференциации различных групп татар.

На выставке были представлены ценнейшие экспонаты с вышивкой золотыми нитями, которым более 100 лет. Налобная повязка – сарауц – принадлежала бабушке Хамдии Гавриловой Насибе Давлетовой, 1884 года рождения, жительнице деревни Тоболтура Тобольского района. Нагрудные повязки – изю и калфаки – старожилу Ембаевских юрт бухарке Бибикамал Муслимовой.

Были представлены также современные авторские решения создания татарских костюмов с использованием золотошвейных традиций сибирских татар, наследников ремесел Бухарского ханства.

Нэля ФАЙЗУЛЛИНА

rayon72.ru