Кто научил всех быстро читать? Рассказ об Ахметхади Максуди и его «Первом учителе»

Среди учебников по арабскому языку можно встретить издание под названием «Муаллим сани» и те, кто сегодня занимаются на курсах при медресе или самостоятельно учатся читать по-арабски, порой обращаются к нему. При этом не все знают, что данному учебнику больше ста лет, а подготовивший его скромный татарский учитель Ахметхади Максуди для своего времени уже был легендарной фигурой.

Он родился в 1868 году в деревне Ташсу Казанского уезда (ныне Высокогорский район РТ) в семье деревенского имама Низамутдина бин Гайнутдина. Их род восходил к мурзам Горной стороны, а переселившиеся в Заказанье потомки мурз посвятили себя духовному служению. Ахметхади сначала учился у своего отца, потом его отправили в Казань — в знаменитое Апанаевское медресе. Это был 1881 год.

Апанаевское медресе находится на берегу озера Кабан, поэтому другое название учебного заведения было — Күл буе мәдрәсәсе. Современный вид до реставрации.

Здесь под началом мударриса Абдулгалляма Салихова юный шакирд в течение десяти лет осваивал религиозные науки, а затем и сам начал преподавать ученикам младших классов.

Именно в этот период Ахметхади Максуди задумался о причинах отсталости мусульманского образования, явно не успевавшего за бурными переменами, происходившими в мире. Видя в этом угрозу для всего исламского сообщества, он, как и некоторые его современники, начал самостоятельно искать выход от застоя, охватившего жизнь российских мусульман.

Будучи педагогом-практиком, Ахметхади-эфенди решает сам разработать эффективные методики обучения и написать ряд учебников, которые избавили бы учащихся от многолетней зубрежки средневековых трактатов и помогли бы получить максимальный объем знаний за короткое время.

Теоретическую поддержку своим идеям Максуди нашел в газете «Терджиман», издававшейся в Крыму выдающимся просветителем Исмагилом Гаспринским. Уже в 1893 году Исмаил-бей, наслышанный об успехах казанского учителя, пригласил его на работу в Бахчисарай, в знаменитое медресе «Зинджырлы». Так у Ахметхади Максуди появилась прекрасная возможность применить на деле все свои новейшие методические наработки.

Крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский сразу пригласил Ахметхади Максуди поработать в своем медресе. Фото: bitmezat.com

Годом ранее скромный учитель Апанаевского медресе Ахметхади Максуди выпустил новометодную азбуку «Первый учитель», позволявшую в кратчайшие сроки освоить арабский алфавит. Этот учебник, переживший в дореволюционный период более тридцати изданий, принес автору всероссийскую славу и несколько десятилетий являлся основным учебным пособием не только у татар, но и у ряда других тюркских народов империи.

Прежде чем обосноваться в Бахчисарае, Ахметхади Максуди совершил поездку в Турцию, где изучал опыт передовых учебных заведений, встречался с видными представителями турецкой интеллигенции, обсуждал с ними перспективы культурного прогресса мусульманских народов.

Стамбул конца XIX столетия. Фото: art-assorty.ru

Можно сказать, что эти встречи и три последующих года, проведенные в Крыму, в обществе Гаспринского, насыщенный преподавательский процесс и очевидные успехи учеников окончательно убедили Максуди в правильности выбранного пути.

В 1896 году он вернулся в Казань, но в родных краях его встретили не особо радушно. Излишняя самостоятельность учителя, его огромная популярность среди шакирдов, новые педагогические приемы не понравились руководителю Апанаевского медресе Абдулгалляму Салихову. Он очень настороженно относился к джадидским экспериментам, пишет в своем авторском блоге историк Лилия Габдрафикова.

Поэтому Ахметхади Максуди покинул родное медресе. Вместе с ним ушли и некоторые его ученики. Среди них был его родной брат, будущий депутат Государственной Думы Садри Максуди, начинающий литератор Гаяз Исхаки.

Учитель-реформатор после этого работал в медресе при Сенной мечети (им руководил мулла Габдулла Апанаев), в мектебе Мусульманского детского приюта братьев Юнусовых, а также в первом городском начальном училище.

Несмотря на все трудности и общественное непонимание, Ахметхади Максуди продолжал заниматься самообразованием и создавать все новые и новые учебники по различным отраслям знаний. В 1896 — 1899 годах он сдал экзамены по курсу Татарской учительской школы, а в 1903 — 1905 годах учился в Казанском университете (был вольнослушателем).

Образованный и талантливый молодой человек привлек внимание и знатных татарских семейств, где подрастали невесты. В этот период Ахметхади эфенди женился на Зайнаббану Мишкиной, наследнице саратовских фабрикантов и казанского купеческого клана Апанаевых. Супруги почти всю жизнь прожили в доме на Большой Мещанской улице (совр. ул. Нариманова).

Ахметхади Максуди в молодости. В тот период, на рубеже XIX-XX веков, особенно популярными были турецкие фески.

В начале XX века из-под пера А.Максуди выходят солидные и очень популярные в то время учебники по тюркской морфологии, синтаксису, арабской грамматике, обрядам ислама. Общий тираж изданий Ахметхади Максуди, пользовавшихся повышенным спросом у преподавателей и шакирдов российских медресе, составил 1 миллион 200 тысяч экземпляров. Постепенно молодой преподаватель начал завоевывать авторитет среди казанских мулл и купцов, превращаться в крупного идеолога мусульманского реформаторского движения.

В 1906 году, оставив на время преподавательскую деятельность, Максуди приступил к выпуску в Казани сначала еженедельной, а затем и ежедневной газеты «Юлдуз» (Звезда), ставшей самым популярным изданием татарской периодики дореволюционной поры. Газета выходила в течение 12 лет, отличалась взвешенностью оценок, широким охватом событий, серьезной аналитикой и спокойным, рассудительным тоном.

В 2018 году в Институте истории имени Марджани прошла Международная научная конференция, посвященная наследию братьев Ахметхади и Садри Максуди. Фото: татаровед.рф

В начале ХХ века Ахметхади Максуди был избран гласным Казанской городской думы. Одной из главных его общественных инициатив стало открытие первой публичной татарской библиотеки «Китапхана Исламия» (Исламская библиотека) в 1906 году. Предприниматели Каримовы помогли Максуди с помещением, разместив библиотеку в своем доме на Тихвинской улице (ныне ул. Тукая, 37/20). Это детище Максуди в 1929 году было переименовано в Восточную библиотеку имени М.Вахитова.

Казань. Здание типографии братьев Каримовых, там же размещалась библиотека А.Максуди.

Страстный просветитель и талантливый педагог, активный общественный деятель, Ахметхади Максуди являл собой тип татарского интеллигента новой формации. Будучи сторонником реформ, он в то же время отвергал разрушительный нигилизм, присущий некоторым представителям творческой молодежи.

Ахметхади эфенди оставался глубоко верующим человеком, каждодневно соизмерявшим свои дела и поступки с шариатом, активно отстаивавшим исламские ценности. Именно в них учитель видел панацею от бед и вековой отсталости. Не терпел Максуди и проявлений классовой вражды, «левой» демагогии, что даже привело к конфликту с, пожалуй, самым одаренным его учеником — Гаязом Исхаки, разделявшим в те годы позиции партии эсеров.

Книга Ахметхади Максуди о мусульманских праздниках и памятных датах, 1905 год.

Конечно же, такие взгляды никак не могли примирить Ахметхади Максуди с советской властью, которая отобрала у него все: любимую газету, библиотеку, друзей и единомышленников, брата, разрушила все его мечты. Однако педагог по призванию был рад возможности преподавать арабский язык в Казанском педагогическом институте, общаться со студентами, заниматься научной деятельностью.

И все же тревожное, кровавое время не сулило ему спокойной старости. Один из крупнейших лидеров национального движения, либеральный идеолог и буржуазный газетчик, еще в царские времена постоянно находившийся в поле зрения жандармерии, он по-прежнему представлял особый интерес для органов политического сыска. В 1933 году Ахметхади Максуди был арестован по обвинению в организации Всесоюзной социал-фашистской партии и отправлен в ссылку в Вятку.

В 1937 году он вернулся в Казань, но практически сразу же был снова арестован. Возможно, Максуди допрашивали и терзали те, кто когда-то учился по его учебникам. И осознание этого горького обстоятельства еще более обостряло душевные муки старого учителя.

Лишь смертельная болезнь позволила ему покинуть тюремные застенки. Ахметхади Максуди, один из творцов национального возрождения начала XX века, скончался 28 июня 1941 года и был похоронен на татарском кладбище Казани.

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