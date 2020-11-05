Кубок единства народов Мордовии

3 ноября в преддверии Дня народного единства в Саранске на стадионе «Старт» прошло спортивное мероприятие, в котором приняли участие все национально-культурные общины Республики Мордовия.

Организатором мероприятия выступила Региональная национально-культурная автономия татар РМ «Якташлар» при содействии Министерства спорта, молодежной политики и туризма РМ и Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ. Отметим, что праздник спорта и единения прошел на свежем воздухе с соблюдением всех предписанных санитарных норм.

В рамках этого консолидирующего мероприятия был разыгран Кубок единства по мини-футболу среди национально-культурных общин республики. В турнире приняли участие 12 команд.

Обладателем Кубка единства стала мордовская община «Торама». Второе место заняла интернациональная команда, в составе которой были представители разных национальностей. Третье призовое место заняла команда организаторов – РНКАТ РМ «Якташлар». Четвертое место – у общины таджиков Мордовии. Победители и призеры соревнований получили подарки.

Праздник дружбы и единства народов Мордовии завершился дегустацией национальных блюд. Это мероприятие в очередной раз показало отношения добрососедства и толерантности среди народов нашей республики.

Эльвира Баляева