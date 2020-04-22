Кухня-онлайн: мамадышцев приглашают поделиться рецептами любимых национальных блюд

Все мы любим вкусно поесть, особенно если это блюдо приготовлено в домашних условиях. В режиме самоизоляции хочешь не хочешь, а готовить еду приходится в основном самому. И чтобы это регулярное занятие не превратилось в рутину, приглашаем Вас поделиться рецептами ваших любимых национальных блюд в видеоформате.

Совместно с общественной организацией «Ак калфак» мы запустили новый конкурс видеороликов. Суть конкурса -рассказать и показать процесс приготовления одного или нескольких татарских блюд, снять это на видео и прислать его нам. Приветствуется, если приготовление блюда происходит совместно с вашим ребенком или внуком.

Готовый видеоролик можно прислать нам в группу в Вконтакте либо на номер ватсап 89393052413. А мы в свою очередь разместим его в нашей группе «Есть контакт».

Не забудьте поставить пометку «На конкурс».

Работы на конкурс принимаются до конца апреля. При необходимости организаторы конкурса могут продлить сроки приема заявок. Победители и призеры определятся по количеству “лайков”.

Победителей и призеров конкурса ждут отличные подарки, подготовленные организаторами!

mamadysh-rt.ru