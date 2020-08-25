«Куш Манара». Ущерб от реставрации или…?

Министерство культуры ПФО возбудило административное дело на эксперта из Оренбурга Станислава Смирнова по проведенной им экспертизе мечети “Куш Манара” в селе Татарская Каргала. А местная религиозная организация уже второй раз подвергается судебному разбирательству в Сакмарском районом суде.

«Куш Манара» – старейшая из сохранившихся на территории Оренбургской области мечетей. Была построена в 1749 году на средства купца Магди Кайсарова. Куш Манара – действительно историческая мечеть, построенная в те годы, когда в Казани Ислам был еще под запретом.

Как и все религиозные сооружения в СССР, в 1934 году мечеть была закрыта. Оба минарета были снесены (Куш – означает парный). Во время Отечественной войны в ней располагался госпиталь. В конце 1946 года здание было возвращено верующим и сразу после войны сельчанами был сделан ремонт.

В 1997 году мусульманским обществом был выполнен внутренний ремонт мечети: замена старой штукатурки, побелка, покраска стен, замена отопления и ремонт полов. Эти работы помогли выполнить колхоз «Родина» – председатель Давлетъяров М.А., предприниматели Мусин Р.Р., Аитов Р.М. На наружные работы: восстановление минаретов, замена крыши, окна, штукатурка и другие работы средств не хватило.

Что примечательно, деньги на реставрацию мечети государство никогда не выделяло – здание не считалось памятником истории и культуры. А средства требовались не малые. Как говорит имам мечети, они с 2005 года писали письма бывшему губернатору Алексею Чернышеву и в министерство культуры, но всегда получали отказ. По видимому, тогда и возникла у них идея добиться для мечети статуса памятника истории.

Местная религиозная организация села Татарская Каргала на свои средства заказала историко-культурную экспертизу, по итогам которой в 2008 году мечеть признали выявленным объектом культуры и взяли под охрану государства. Несмотря на это, в 2010 году снова получили отказ финансирования ремонта. А в 2013 году министр культуры и внешних связей Оренбургской области В.А.Шориков дал ответ, что мечеть не входит в реестр областной собственности, поэтому ремонтировать здание придется на собственные средства. Тогда местная мусульманская религиозная организация самостоятельно заказала проект восстановления минаретов.

Таким образом, руководитель мечети – имам начал самостоятельно осуществлять ремонт мечети на пожертвования прихожан. Были восстановлены два минарета вместо сгнившего деревянного, заново перекрыта крыша, заменены окна. Цель, конечно, была благая. Ну какой же глава храма хочет видеть, чтобы его культовое сооружение выглядело убогим? Но вскоре появились проверяющие и в отношении имама было возбуждено уголовное дело по статье «повреждение объекта культурного наследия». Потерпевшим по делу выступило областное министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, хотя это здание являлось бесхозным и нигде не числилось. По итогам оценочной экспертизы реставрация нанесла объекту ущерб в 3 миллиона рублей. Имаму грозил штраф до 3 миллионов рублей или до 3 лет лишения свободы. Но тогда он отделался штрафом в 100 тысяч рублей.

Естественно, после этого всякие ремонтные работы были приостановлены. С 2015 года мечеть закрыта для посещения прихожанами и выглядит сейчас точно так, как сфотографировал московский блогер-путешественник Вадим Агеев и опубликовал пост “О моей поездке в Оренбургскую область в мае 2018 года”. Естественно, ни руководство местной религиозной организации, ни прихожане не хотят мириться с таким положением дел, тем более в знаменитой своим упорством Татарской Каргале и хотят скорейшего открытия мечети.

Ну раз не получилось, используя статус памятника истории, привлечь хоть какие-то государственные средства, видимо, было решено вернуть мечеть в прежний статус и начать хоть какие-то ремонтные работы. Ведь со стен ободрана штукатурка, и оголенные кирпичи еще сильнее повреждаются от дождя и ветра. Разве это противозаконно? Да и вид торчащего в центре села более пяти лет, окутанного в строительные леса, здания не радует глаз. Если нам оренбуржцам нисколько не мешало торчащее десятилетиями в центральной площади Оренбурга высотное здание долгостроя, то для каргалинцев это не допустимо, эти люди особой закваски…

И вот, 6 августа 2020 года в передаче «Персонально ваш» радиостанции Эха Москвы в Оренбурге архитектор Станислав Смирнов выступает со следующим заявлением: «Мусульманское общество, как заказчик, хотят освободиться от пут государства. Это обуза им – историческая ценность. Они вынуждены были самовольно в 2013-15 годах отреставрировать, так как государство им не помогает» (конец цитаты).

Член Союза архитекторов России, автор проектов Дома памяти в Оренбурге и великолепного храма в Черном Отроге Станислав Евгеньевич, оказывается, в своей экспертизе предложил больше не считать мечеть объектом культурного наследия. В здании уже прошел ремонт, из-за которого строение, по его мнению, утратило аутентичность, историческую ценность и изначальный облик. А провести такой ремонт позволило «полное попустительство» Государственного органа по охране объектов культурного наследия.

Но руководитель Оренбургского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Вера Жидкова с этим не согласилась и направила письма в генеральную прокуратуру и министерство культуры России. Они были перенаправлены в соответствующие структуры ПФО.

Государственная инспекция объектов культурного наследия с выводами эксперта не согласилась, а управление минкульта ПФО возбудило в отношении Смирнова административное дело по статье «уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет охраны исторического наследия»…

МНЕНИЕ ИМАМА

После приостановления реконструкционных работ в 2015 году, о нынешнем состоянии мечети решили расспросить Каргалинского имама Халиуллу хазрата Файзуллина.

Да, как приостановлено, так и остается, сказал он. Оба минарета окружены строительными лесами, голые стены из кирпича. Так и ничего там не происходит, ни праздничные, ни пятничные молитвы. Мечеть стоит в закрытом виде. Слава Всевышнему Аллаху, у нас есть еще две мечети и народ может ходить в них, но они достаточно далеки от центра села и пожилым трудно добраться на пятничный намаз.

Министерство культуры области предъявило нам жесткие требования – провести экспертизу, разработать проект, снести построенные минареты, заменить крышу, а затем поручить реставрацию специально лицензированной организации. Для этого необходимы 30-40 миллионов рублей – эта непосильная ноша для нас, для сельчан. В прошлом году по решению суда мы и так заплатили большой штраф в размере 100 тысяч рублей.

Имам также поведал нам шокирующую весть:

– Не так давно, 14 мая 2020 года, снова пришли с проверкой. Инспекция Государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области подало на нас в суд уже во второй раз. Говорят, что штукатурку мы вновь ободрали. В Сакмарском районном суде состоялось уже два заседания. Вот в понедельник 17 августа будет третье.

Хазрат с горечью поведал о том, что они просили у государства хоть немного денег на ремонт. В Министерстве культуры сказали, что от нас нужно заявление на признание мечети памятником. Мы написали заявление и в итоге вошли в кабалу, и денег ни копейки не получили, ни возможности ремонтировать. Затем предприниматели, кто кирпич, кто другие строительные материалы принесли, начали потихоньку ремонт своими силами и в итоге попали под суд. Хорошо, я бы понял, если правительство выделило деньги и проверяло по назначению или не правильно мы распорядились этими средствами, то можно наказать. Ни копейки не дают, да еще нас винят, даже штрафуют. Конечно, это несправедливо, вздыхает имам. Мы сами переживаем и стараемся сохранить здание, по мере своих средств, ведь оно передалось нам по наследству от предков.

– Вот вы, наверное, слышали, в Каргале есть исторические сооружения – древние торговые ряды. Они включены в списки памятников федерального значения. Сейчас они полностью осыпаются, разрушаются, потолков давно нет. Вскоре, возможно, и камней не останется, только надпись “Находится под охраной государства”. Министерство культуры ничего не делало для их сохранения. Если через несколько лет и наша мечеть начнет разрушаться, то они на нас еще раз подадут в суд, что мы ничего не предприняли и мы останемся виновными, — сказал хазрат.

От редакции:

Возможно, государственные органы и правы, раз подают в суды, значит, так считают. Возможно, у Каргалинской мусульманской общины есть и ошибки. Они ведь не юридическая академия, а просто религиозная организация. Почему же наше государство, вместо того, чтобы помочь им разъяснениями, вновь и вновь подает на них в суд? Религиозная организация – это не преступная группа. Ведь и у духовенства, и у министерства культуры миссия одна – формирование нравственности у граждан.

Ну вот такая печальная история получилась на юбилей Татарской Каргалы. 8 августа ровеснику Оренбурга, самому известному в России татарскому селу исполнилось 275 лет.

Фаннур Гайсаров,

газета «Яңа вакыт»

Оренбург