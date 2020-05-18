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Лавров оценил накопленный к 100-летию ТАССР «багаж» Татарстана

Лавров оценил накопленный к 100-летию ТАССР «багаж» Татарстана

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 18.05.2020 0 15

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил накопленный Татарстаном к 100-летию с момента образования ТАССР «багаж» в интервью телерадиокомпании «Новый век».

«Думаю, стоит оценить этот багаж как весьма и весьма солидный, увесистый, позитивный. Республика заметна и узнаваема на мировой арене», – заявил глава МИД РФ в ответ на вопрос журналиста.

Лавров обратил внимание на то, что возглавляемое им министерство тесно сотрудничает с властями Татарстана не только при решении текущих вопросов, но и в ходе работы Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, активным членом которой является республика.

Всемирный конгресс татар дипломат назвал «одним из важных инструментов “мягкой силы“ по продвижению интересов соотечественников» в зарубежных странах. Отметил он и участие Казани в работе правительственной комиссии, и деятельность представителей РТ в Совете глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел.

«Практически в любом нашем формате, где МИД России работает вместе с регионами, опыт Татарстана является одним из наиболее перспективных и востребованных другими субъектами Российской Федерации», – подчеркнул Лавров.

В завершение министр иностранных дел поздравил со 100-летием ТАССР своих друзей в Татарстане и всех жителей республики.

tatar-inform.ru

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