Лена Колесникова и Сания Шевченко получили награды за развитие национальной политики

В канун Нового года губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил премии в сфере государственной национальной политики. Торжественная церемония прошла в правительстве региона. Награда учреждена впервые по инициативе губернатора. Ее обладателями стали десять южноуральцев. Их имена выбрали из 67 заявок. Среди них – педагоги, представители религиозных и общественных организаций, журналисты, деятели культуры. Премию получили и наши «конгрессмены» — председатель Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Лена Рафиковна Колесникова и заместитель председателя, заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Вахитовна Шевченко

В своем вступительном слове Алексей Текслер отметил:

— Самим фактом присуждения премии мы обозначаем значимость работы в сфере национальных отношений, выделяем лучших, поскольку это по-настоящему непростой труд, требующий больших духовных и творческих сил и полной самоотдачи.

— Мы очень рады, что такая премия появилась. Работа национальных общественных организаций каждый день не заметна, но это вклад сотен людей, которые тратят время, силы, отдают часть своей души ради сохранения мира и дружбы между представителями разных национальностей, — уверена Лена Колесникова.

Конгресс татар Челябинской области