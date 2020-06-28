Лейла Фазлеева: Голосование по поправкам к Конституции РФ — историческое событие

«Это событие (голосование по поправкам к Конституции РФ — прим. Т-и) значимо для каждого из нас, потому что мы можем ответить на тот вопрос, который нам задают. И то, что мы имеем возможность поучаствовать в этом, — это историческое событие», — сказала Лейла Фазлеева.