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Лейла Фазлеева: Голосование по поправкам к Конституции РФ — историческое событие

Лейла Фазлеева: Голосование по поправкам к Конституции РФ — историческое событие

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 28.06.2020 0 4

Голосование по поправкам к Конституции РФ — это историческое событие, которое касается каждого. Такое мнение выразила во время посещения избирательного участка заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Это событие (голосование по поправкам к Конституции РФ — прим. Т-и) значимо для каждого из нас, потому что мы можем ответить на тот вопрос, который нам задают. И то, что мы имеем возможность поучаствовать в этом, — это историческое событие», — сказала Лейла Фазлеева.

Она добавила, что любые изменения всегда принимать очень тяжело, но к ним надо идти, принять их и освоить.

«Для Российской Федерации это большой опыт. Ведь впервые все вместе участвуют в голосовании по поправкам к Конституции», — заявила заместитель Премьер-министра РТ.

Благодаря такому формату, главный документ страны приобретает общенародное значение, подчеркнула Фазлеева.

Она крайне положительно отнеслась к возможности проголосовать не в один день, а в течение недели: каждый человек живёт в своем графике и ритме, поэтому такой формат очень удобен для каждого.

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