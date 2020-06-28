Лейла Фазлеева: Голосование по поправкам к Конституции РФ — историческое событие

Голосование по поправкам к Конституции РФ — это историческое событие, которое касается каждого. Такое мнение выразила во время посещения избирательного участка заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
«Это событие (голосование по поправкам к Конституции РФ — прим. Т-и) значимо для каждого из нас, потому что мы можем ответить на тот вопрос, который нам задают. И то, что мы имеем возможность поучаствовать в этом, — это историческое событие», — сказала Лейла Фазлеева.
Она добавила, что любые изменения всегда принимать очень тяжело, но к ним надо идти, принять их и освоить.
«Для Российской Федерации это большой опыт. Ведь впервые все вместе участвуют в голосовании по поправкам к Конституции», — заявила заместитель Премьер-министра РТ.
Благодаря такому формату, главный документ страны приобретает общенародное значение, подчеркнула Фазлеева.
Она крайне положительно отнеслась к возможности проголосовать не в один день, а в течение недели: каждый человек живёт в своем графике и ритме, поэтому такой формат очень удобен для каждого.