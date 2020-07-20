Лучший подарок на Курбан-байрам: подарочные сертификаты от ИД «Хузур»

Вы уже решили, что подарить на Курбан-байрам? Пусть близкие сами выбирают презент! Беспроигрышный вариант – подарочный сертификат! Издательский дом «Хузур» предлагает сертификаты, на которые можно приобрести понравившуюся книгу.

Более 100 наименований книг — богословская, историческая, научная, познавательная литература на арабском, русском, татарском и старотатарском языках. Карты имеют широкий ценовой диапазон: 1 000, 2000, 3000 и 5000 рублей. Срок действия – неограничен.

Подарочные карты на покупку книг от Издательского дома «Хузур» находятся в фирменном магазине по адресу: г. Казань, ул. Тукая, 36. Часы работы: ежедневно 9:00-18:00, в субботу с 10:00 до 16:00, кроме воскресенья. Телефон для связи: +7 966 250 00 09. Ознакомиться с полным ассортиментом книг можно на сайте huzurshop.ru.

islam-today.ru