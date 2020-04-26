Люберецкие татары помогают пожилым членам автономии и многодетным семьям

В период разгара коронавирусной пандемии, Местная татарская национально-культурная автономия городского округа Люберцы приняла решение об оказании помощи членам организации, в ходящим в группу риска, а также многодетным семьям.

Благодаря финансовой помощи отдельных членов автономии, было приобретено и развезено 14 комплектов продуктовых наборов (мука, крупы, сахар, чай, масло, сладости и др.).

«Это первая партия помощи. Мы также планируем на следующей неделе развести еще десяток наборов нашим пожилым членам автономии», — рассказал председатель МТНКА г.о. Люберцы Рустам Хансверов.

Также он поблагодарил отдельно за оказанную материальную поддержку, благодаря чему и стало возможным приобретение продуктовых наборов, таких членов автономии, как: Фаиль Ибятов, Динара Дашкина, Ильдар Невмятуллин, Рим Каримов и Эльдар Мамедов.