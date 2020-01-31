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Магнитогорские татарские творческие коллектиы получили новые костюмы

Магнитогорские татарские творческие коллектиы получили новые костюмы

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 31.01.2020 0

В Магнитогорском Доме дружбы народов презентовали новые татарские концертные костюмы для выступлений местных творческих коллективов

На показ и передачу с визитом приехала Председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Рафиковна Колесникова.

Национальные костюмы, сшиты на заказ на средства Гранта, предоставленного Кадиминуром Минсалиховичем Тагировым председателем «Местной национально-культурной автономии татар» Татар Рухы» г. Магнитогорска. В костюмах будут выступать коллективы разных возрастов татарского отдела Дома Дружбы Народов.

«ИДЕЛЬ» — Клуб Татарской Молодёжи г.Магнитогорска

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