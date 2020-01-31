Магнитогорские татарские творческие коллектиы получили новые костюмы

В Магнитогорском Доме дружбы народов презентовали новые татарские концертные костюмы для выступлений местных творческих коллективов

На показ и передачу с визитом приехала Председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Рафиковна Колесникова.

Национальные костюмы, сшиты на заказ на средства Гранта, предоставленного Кадиминуром Минсалиховичем Тагировым председателем «Местной национально-культурной автономии татар» Татар Рухы» г. Магнитогорска. В костюмах будут выступать коллективы разных возрастов татарского отдела Дома Дружбы Народов.

«ИДЕЛЬ» — Клуб Татарской Молодёжи г.Магнитогорска