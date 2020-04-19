Марафон по изучению татарского языка в Екатеринбурге. Что ждет участников второго потока?

Татарская общественная организация «Уральские горы» проводит уже второй поток онлайн-марафона по изучению татарского языка «Әйдә, сөйләшик» для начинающих.
В первом потоке марафона приняли участие 30 человек, каждый день ребята выполняли различные задания на грамматику, устную и письменную речь: читали вслух стихи и скороговорки, пели песни, готовили ассоциации. Участники, набравшие наибольшее количество очков, выиграли призы: футболку с татарским принтом, учебник татарского языка, этнические украшения и блокнот.
Участники первого потока поделились своими впечатлениями:
«Составление заданий на каждый день, затем их проверка — это большая трата времени. Отдельную благодарность хотелось бы выразить своему куратору-Данире. Помогала решить все вопросы, разбирались со всеми ошибками. Была видна её заинтересованность, её стремление помогать, в общем, куратор не подкачал! Но вы все большие молодцы! Было интересно принимать участие! Дальнейших успехов в ваших проектах!»
«Большое спасибо организаторам за марафон! Языковой барьер пройден, начало положено. Спасибо за поддержку в этом начинании!»
«Молодцы, эфэрин. Очень хорошо и отвлекли от происходящего на улице. Разнообразили времяпрепровождения. С большой пользой провел это время.»
На этот раз организаторы дополнили программу с прошлого потока: увеличили количество обратной связи от кураторов, добавили больше заданий на устную речь и интерактивов между участниками. Это значит, что каждый сможет получить еще больше пользы от марафона за тот же короткий срок.
Участников второго потока ждут:
– ежедневные задания на почте;
– полезный дополнительный материал в Telegram-канале;
– грамматические письменные и устные задания, аудио и видеоматериалы, современная лексика;
– ежедневные отчеты в виде скриншотов, фото и аудиозаписей;
– постоянная обратная связь и поддержка от наставника.
Для участия в марафоне необходимо:
1. Заполнить анкету по ссылке
2. Скачать telegram
3. Ждать дальнейших инструкций
Стоимость участия: 300 руб. – для дисциплины, мотивации и подарков.