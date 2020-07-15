Марат Ахметов: «Татарский язык понес большие потери»

В Государственном Совете РТ прошло первое заседание Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка. Его председатель — заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов.

«Основная цель комиссии, созданной согласно Указу Президента Рустама Минниханова, — расширение сферы применения татарского языка через конкретные действия», — сказал Марат Ахметов.

Председатель комиссии отметил, что с 2000 года татарский язык понес большие потери. По словам Ахметова, время и жизнь подтвердили, что татарский язык кроме нас никому не нужен. Между тем на сегодняшний день в Татарстане проживают 2 млн 100 тыс. татар.

Одним из ключевых направлений деятельности комиссии станет решение проблем преподавания татарского языка и обучения на национальном языке в школах. К слову, в 21-ом районном центре республики нет школ с преподаванием учебных предметов на татарском языке.

В ходе первого заседания комиссии будет сформировано четыре рабочие группы, будут назначены их руководители.

Айгуль ЮНУСОВА

magarif-uku.ru