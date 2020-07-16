Масочный режим на Курбан-байрам никто не отменял

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, Курбан-байрам изменит порядок проведения празднования. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова во время онлайн-брифинга.

«Есть рекомендации Духовного управления мусульман, которые продиктованы требованиями Роспотребнадзора. Во-первых, призывают проводить намазы на открытых площадках, на улице, на свежем воздухе. Слава богу, это позволяет погода. Во-вторых, это строгое соблюдение дистанции. В-третьих, конечно, масочный режим», — сказала Галимова.

Она призвала верующих надевать маску даже во время уличных намазов, которые предполагают нахождение большого числа людей в одном месте. Также мусульмане должны принести с собой индивидуальный коврик.

Галимова напомнила, что традиционно мясо жертвенных животных раздается в течение нескольких дней. Это позволит уменьшить поток людей и увеличить безопасность в условиях распространения коронавируса. Накануне ДУМ РТ назвало категорию мусульман, которые должны принести жертву в Курбан-байрам.

Курбан-байрам в этом году отмечается в пятницу, 31 июля. Этот день объявлен нерабочим в Татарстане, поэтому жителей республики ждут длинные трехдневные выходные.

idel-tat.ru