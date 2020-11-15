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Мастер-класс для финалисток конкурса «Татар кызы Пенза — 2020»

Мастер-класс для финалисток конкурса «Татар кызы Пенза — 2020»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.11.2020 0 4

Сегодня для участниц финала областного конкурса красоты и таланта «Татар кызы Пенза-2020» были организованы лекция по национальному татарскому костюму и мастер-класс по изготовлению национальных шейных украшений. Провели занятие наши друзья из Республики Башкирия: Ильдар Гатауллин — этнодизайнер, художник-реконструктор традиционного башкирского и татарского костюма и
Надежда Шайхисламова — член Союза Художников РТ, художник декоративно-прикладного искусства.

Девушки узнали секреты дизайна и изготовления национальных украшений, а также  о том, как создаются национальные костюмы. Кроме того, финалистки своими руками изготовили великолепные украшения под чутким руководством мастера.

Конкурс «Татар кызы Пенза — 2020» помогает участницам всесторонне совершенствоваться и развиваться.

vk.com

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