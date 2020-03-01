Мастер точечной росписи Раиля Низами: «Стараюсь популяризировать красоту татарского народа»

Интервью Раиля Низами дала коррепсонденту портла «События». Раиля в совершенстве владеет родным татарским языком.

– Раиля, ты живешь совсем недалеко от Казани, в Йошкар-Оле, однако мы, оказывается, и не знаем, что у нас есть такая талантливая соотечественница. Пожалуйста, расскажи немного о себе.

– Да, я родилась и выросла в Йошкар-Оле. Окончила Йошкар-Олинский институт строительства и архитектуры. Но выбранная профессия мне немного не подошла. Я работала в детском центре, проводила мастер-классы, обучала 10 – 12-летних детей. Потом перешла работать в музей. И в музее я работаю с детьми, провожу мастер-классы для детей начальных классов, провожу экскурсии. У меня очень много интересов: я не только декорирую, но и торты пеку, шью. Платье, что на мне, я тоже сшила и декорировала сама.

– Твои узорные тарелки, изделия и кожи украшены в необычной технике. Как она называется?

– Это техника точечной росписи с использованием стразов. В творчестве я более пяти лет и три года как начала работать в этом направлении. Первыми моими изделиями были декорированные тарелки, я попробовала использовать акриловые краски и прикреплять стразы. Дальше уже начала оформлять обложки книг, дневников и вот недавно стала делать шамаили.

В этом направлении я себя чувствую очень уверенно, поэтому также провожу мастер-классы. Мастер классы по изготовлению тарелок и шамаилей провожу онлайн по всей России. И по тарелкам, и по шамаилям выпустила по две группы. Мои ученицы сейчас сами создают изделия и распространяют свое творчество и в других городах. Я очень рада за их результаты.

– В твоих работах я вижу татарские узоры…

– Я бы сказала – восточная душа.

– Как бы ты обозначила свою высокую цель?

– Наверное, самая глобальная моя миссия – это популяризация творчества. А если смотреть локально, я помогаю людям больше узнать о наших национальных мотивах, познать восточные, арабские, персидские мотивы. Я стараюсь популяризировать красоту своей нации. И торты мои богато украшены узорами.

– Насколько интересно людям твое творчество?

– Я бы не сказала, что в Йошкар-Оле на него большой спрос. Мои работы востребованы и по России, и в зарубежных странах. Продаю в Интернете: через страницу в ВКонтакте, Инстаграме.

– А татары интересуются?

– Моя публика очень разная, это, конечно, не только татары. Пожалуй, больше тех, кто тянется к богатой эстетике Востока.

– Как бы ты определила место, занимаемое национальным визуальным искусством в татарской культуре в целом?

– Я очень надеюсь, что могу продвигать эстетическую культуру своего народа. Надеюсь, что популяризация этих мотивов повышает наш национальный дух.

– Раиля, люди спрашивают у тебя, какой ты национальности? Как ты себя представляешь?

– Говорю, что я татарка.

– Ты показывала свои работы искусствоведам, советуешься с ними?

– Я работаю в музее, то есть моя работа напрямую связана с искусством. Моя мечта – обучиться на искусствоведа и на профессиональном уровне приблизиться к искусству. Потому что это у меня самодеятельность, и я хотела бы развивать свою деятельность с профессиональной стороны, углубиться.

– Ты, наверное, слышала о мероприятиях в Казани, направленных на развитие современного искусства татар. Например, фестивали Tat Cult Fәst, «Печэн базары». Хотела бы в них участвовать?

– Я участвовала, но только в качестве зрителя. Видимо, не хватило организованности, времени. Как привезти свои работы, как там все организовать – меня это немного пугало. А может быть, никто мне не сказал – давай поедем.

– Наверное, все еще впереди. И хочется спросить тебя: Казань привлекает тебя?

– Желание у меня огромное! Я очень хочу жить в своей родной среде. Даже слышать татарскую речь для меня так волнительно! Пока не хватает решимости, смелости, пугает неизвестность, поэтому я пока здесь.

Источник: События

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