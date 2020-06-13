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Мечеть «Сабр» города Первоуральска вновь организует раздачу продуктовых наборов

Мечеть «Сабр» города Первоуральска вновь организует раздачу продуктовых наборов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 13.06.2020 0 7

Мечеть «Сабр» Первоуральска вновь организует раздачу продуктовых наборов нуждающимся. Акция проводится 2 дня — 12 июня и в следующую пятницу, 19 июня. По словам имама мечети Салавата Давлетова, в этот раз планируется раздать 80-100 порций.

Забрать питание можно в мечети Первоуральска, которая находится по адресу Гагарина, 1Б.

По всем вопросам следует обратиться к Салавату Давлетову по номеру +79617725814.

Это не первая благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов в мечети «Сабр». Раннее она уже проходила в Священный месяц Рамадан.

Альбина Шаймухаметова

ural.tatar

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