Мечеть «Ярдэм» совместно с мэром Казани организовала первый дистанционный ифтар

«Духовность, тем более в такие времена, когда не только на город и страну, но и на весь мир свалились большие испытания, — это очень важно. Всегда есть те, кто нуждается в помощи. Я рад, что такие люди в Казани имеют поддержку. Сегодня, в день начала Рамадана, было приятно сделать богоугодное дело», — сказал градоначальник.