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Мечеть «Ярдэм» совместно с мэром Казани организовала первый дистанционный ифтар

Мечеть «Ярдэм» совместно с мэром Казани организовала первый дистанционный ифтар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Благотворительность, Главные новости, 24.04.2020 0 3

Мечеть «Ярдэм» организовала первый дистанционный ифтар для 2 тыс. нуждающихся и малоимущих. Финансировал его мэр Казани Ильсур Метшин.

«Духовность, тем более в такие времена, когда не только на город и страну, но и на весь мир свалились большие испытания, — это очень важно. Всегда есть те, кто нуждается в помощи. Я рад, что такие люди в Казани имеют поддержку. Сегодня, в день начала Рамадана, было приятно сделать богоугодное дело», — сказал градоначальник.

Кроме того, 24 апреля Ильсур Метшин отмечает свой день рождения, и, по его словам, иногда приятнее дарить подарки, чем получать.

Горячие обеды приготовили на кухне мечети и упаковали в специальные ланч-боксы. В набор вошли андижанский плов с нутом и бараниной, нарезка из помидоров и огурцов, пастила, вареное яйцо и элеш с курицей. К каждому комплекту прилагается многоразовая медицинская маска. Малоимущие семьи получат чайные наборы со сливочными конфетами, сгущенным молоком, лимонами, финиками, чаем, чак-чаком и яблоками.

Затем 70 волонтеров доставят наборы нуждающимся. Одним из добровольцев стал студент КФУ из Республики ЧАД Махамат Абдулай, который рассказал о своих впечатлениях о работе в фонде «Ярдэм».

«То, что делает фонд „Ярдэм“ и наш волонтерский коллектив, — это очень приятная работа, я не могу словами передать, насколько это важно. Для меня Казань — самое хорошее место», — сказал доброволец.

Ильсур Метшин отметил, что действия волонтеров говорят намного больше слов и поблагодарил их за ту работу, которую они проводят ежедневно. Мэр поздравил добровольцев с праздником.

«Для меня большая гордость, что такие неравнодушные молодые ребята живут в нашем городе. Помогать людям — это тяжелая и ответственная работа», — подчеркнул мэр Казани.

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